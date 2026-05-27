    • 27 de mayo de 2026 - 14:55

    Empleado infiel de una reconocida concesionaria zafó de una condena: deberá abonar $100.000 y entregar 30 litros de leche

    El empleado infiel acusado de sustraer repuestos de una concesionaria oficial accedió a una probation por un año.

    El empleado infiel, Jorge Augusto Vera, si cumple con las medidas de la probation, mantiene su estado de inocencia.&nbsp;

    El "empleado infiel", Jorge Augusto Vera, si cumple con las medidas de la probation, mantiene su estado de inocencia. 

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    Jorge Augusto Vera, el mecánico y "empleado infiel" acusado de haber sustraído repuestos y accesorios de una reconocida concesionaria de autos de San Juan, evitó llegar a juicio y consiguió la suspensión del juicio a prueba. A cambio, deberá pagar $100.000, entregar 30 litros de leche a Casa Cuna y realizar 16 horas de trabajo comunitario.

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    La probation o suspensión de juicio a prueba

    La resolución se conoció este miércoles 27 de mayo de 2026 durante una audiencia encabezada por el juez de Garantías Matías Parrón, en el marco de un legajo abierto por hurto en perjuicio de González González S.A..

    La investigación estuvo a cargo del fiscal Oscar Andrés Ghilardi junto al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón. En la audiencia, el magistrado reconoció a Vera el derecho a acceder a la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año.

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    El ayudante fiscal Juan Manuel Garc&iacute;a Castrill&oacute;n y el fiscal Oscar Ghilardi, de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

    El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Oscar Ghilardi, de la UFI Delitos Contra La Propiedad.

    Además de la reparación simbólica consistente en la entrega del dinero y los litros de leche, el imputado deberá cumplir tareas no remuneradas en favor del municipio correspondiente a su domicilio.

    La suspensión de juicio a prueba o probation se dio luego de que la defensa, representada por los abogados Nicolás Camozzi y Rodolfo Pardo Conte, hizo la propuesta a fiscalía Delitos Contra La Propiedad, quien le vio el visto bueno, teniendo en cuenta que "el espíritu del proceso del sistema acusatorio no tiene como primera medida una medida punitiva, sino que hay facultadades para otras soluciones alternativas de conflicto".

    Desde la UFI indicaron que como la gravedad del delito era menor, la ley le permite o le da el derecho de tener una probation o suspensión de juicio a prueba, más teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes del imputado.

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    Los abogados Nicolás Camozzi y Rodolfo Pardo Conte.

    La querella, representada por el abogado José Becerra, se opuso a la probation, indicando que había un juicio laboral en proceso y la medida alternativa podía beneficiar al "empleado infiel" de la causa. Desde la UFI destacaron que la probation no cierra definitivamente la causa y que un legajo no tiene vinculación con la del legajo de otro fuero, en este caso laboral.

    El hecho

    El caso había salido a la luz en noviembre de 2025, cuando la concesionaria Señor González, representante oficial de Toyota en San Juan, denunció a uno de sus empleados del taller por el presunto hurto de repuestos y accesorios.

    Tras una investigación impulsada inicialmente por la UFI de Delitos contra la Propiedad, se realizaron allanamientos en la vivienda de Vera, ubicada en Capital. Allí secuestraron alrededor de un centenar de piezas, entre ellas cajas con inyectores, pastillas de freno, lonas cobertoras de camionetas Hilux, bombas de agua, una tapa de cilindro y cubiertas.

    La fiscalía sostenía que el mecánico aprovechaba su acceso al taller para retirar elementos utilizados en servicios posventa y luego comercializarlos. Incluso, habían detectado publicaciones de accesorios Toyota ofrecidos a través de Facebook y recomendaciones en grupos vinculados a la marca.

    Sin embargo, la defensa de Vera aseguró desde un principio que las piezas estaban en desuso y que la propia empresa autorizaba a retirarlas.

    Durante las primeras audiencias, Vera negó haber cometido un delito y afirmó que los repuestos eran “oxidados” y descartados por la concesionaria. Además, sostuvo que nunca tuvo acceso al depósito principal y que actuó con autorización de superiores.

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