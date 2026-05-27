    • 27 de mayo de 2026 - 11:31

    Hallaron muerto a un hombre en una casa abandonada e investigan las causas

    El cuerpo fue encontrado en una vivienda cercana a la Estación Córdoba. La víctima tenía alrededor de 65 años y vivía en situación de calle.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia sanjuanina investiga la muerte de un hombre de alrededor de 65 años que fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda abandonada ubicada en una zona cercana a la Estación Córdoba, en Capital.

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    El hallazgo se produjo durante las primeras horas de este miércoles y generó un importante despliegue policial y judicial en Avenida España, entre Avenida Córdoba y calle General Paz.

    De acuerdo con fuentes policiales, un conocido de la víctima llegó hasta el inmueble con la intención de buscarlo y, al no recibir respuestas, decidió ingresar a la propiedad. Allí encontró al hombre sin signos vitales y dio aviso inmediato a las autoridades.

    Las primeras hipótesis indican que la víctima sería una persona en situación de calle que utilizaba la vivienda abandonada como refugio.

    Tras la denuncia, efectivos policiales, personal de Policía Científica y funcionarios judiciales trabajaron en el lugar para realizar pericias y determinar las circunstancias del fallecimiento. Como parte del operativo, se dispuso un corte preventivo de tránsito en las inmediaciones para facilitar las tareas investigativas y el traslado del cuerpo.

    La investigación quedó bajo las directivas del fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales. Los peritos realizaron distintos relevamientos para establecer si hubo participación de terceros o si la muerte se produjo por causas naturales, algo que será confirmado mediante la autopsia.

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