Buscan a Agostina Vega, una adolescente de 14 años que desapareció luego de que la vieran subirse a un auto

Desde hace 72 horas, una adolescente de 14 años es intensamente buscada en Córdoba . Se trata de Agostina Vega , quien salió de la casa de su madre en el barrio General Mosconi alrededor de las 22:30 horas y, desde entonces, no se tienen noticias sobre su paradero.

La última vez que su familia la vio fue la noche del sábado 23 de mayo, cuando indicaron que la menor tomó un remís, conducido por un hombre conocido en la zona, hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico. Sería en este punto donde pudo ser ubicada.

De acuerdo con el relato del conductor que trasladó a Agostina, en ese lugar la esperaba un hombre de aproximadamente 32 años , quien abonó el viaje. Desde ese instante, sus familiares aseguraron que no hubo más contacto con la adolescente, quien dejó de responder llamadas y mensajes.

Según la información recopilada por El Doce.tv, el hombre que la recibió en Cofico aseguró que la menor habría caminado una cuadra por Juan del Campillo. En ese momento, indicó haberla visto subir a un Volkswagen Gol rojo entre Avellaneda y Urquiza.

Esta versión es investigada por la Fiscalía a cargo del caso y constituye la principal hipótesis sobre el destino inmediato de la adolescente. Hasta el momento, no existe información certera sobre su paradero, por lo que los familiares de la menor expresaron malestar por la lentitud de la investigación. Asimismo, señalaron que aún no accedieron a las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

En línea con este reclamo, la familia denunció demoras en la toma de declaraciones y en la recolección de pruebas, y reclamó respuestas más ágiles por parte de la Justicia. Por este motivo, el martes por la noche realizaron una manifestación con corte de calle en la intersección de avenida Alem y Rancagua.

Durante la protesta, solicitaron la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y exigieron la activación del protocolo de la Alerta Sofía para casos de desaparición de menores. El objetivo de la movilización fue visibilizar el caso y presionar para que se aceleren las tareas de búsqueda.

Por otro lado, recordaron que, al momento de su desaparición, Agostina vestía un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas. Cualquier dato sobre su ubicación puede ser comunicado al teléfono 3515192014 (Gabriel Vega, padre de la joven). La familia insiste en la urgencia de recibir datos que permitan dar con el paradero de la adolescente, y renueva el pedido de colaboración de la ciudadanía.