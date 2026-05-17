Urquiza dejó todo pero no pudo de local ante Matienzo de Córdoba

Esfuerzo. Urquiza se duplicó en la marca para contener a Matienzo pero al final se quedó sin nada en la Liga Federal.

En un duelo con mucho roce físico, el conjunto cordobés sumó una nueva victoria en suelo sanjuanino. Urquiza, que fue de menos a más, no pudo sobrepasar a Matienzo en el final y cayó por 70 – 78. El goleador del partido fue Thiago Sanzano, con 27 puntos.

Matienzo y Urquiza se midieron en un duelo de contrastes dentro de la Zona A de la Conferencia Centro. El conjunto cordobés, en su debut histórico en la Liga Federal, llegaba como claro favorito: promediando 76,9 puntos por partido, distribuyendo la carga ofensiva entre Sanzano, Salteño y Giorgetti.

La visita se encargó desde el arranque de cerrarle los caminos al aro a Urquiza. Con una defensa intensa que obligó al local a buscar el triple como salida, los cordobeses marcaron el ritmo del primer cuarto con Sanzano y Salteño como principales referencias ofensivas. La falta de efectividad fue moneda corriente para ambos bandos en los primeros minutos, hasta que Thiago Sanzano estiró la ventaja visitante desde más allá del arco y pareció encaminar el partido. Sin embargo, Urquiza no se rindió: con Amorós, Fabricio Cabañas y Federico Bustos como protagonistas, el local encontró los puntos necesarios para recortar distancias sobre el cierre del parcial y cerrar el primer cuarto 11-14, demostrando que tenía argumentos propios para pelear el resultado en casa, con la presión de una fase regular que entraba en su cuenta regresiva.

El segundo cuarto arrancó con Matienzo encontrando dificultades para llegar al aro, pero Urquiza no supo aprovechar esas situaciones a su favor con puntos en la corrida. Los tiros libres mantuvieron vivo al local, que llegó a quedar a un solo punto. La reacción cordobesa no tardó en llegar de la mano de Lautaro Suzzara, que encadenó un par de llegadas consecutivas para devolver la tranquilidad al conjunto visitante. Promediando el parcial, Matienzo recuperó su efectividad ofensiva y volvió a disparar la ventaja. El juego se fue poniendo más áspero a medida que ambos equipos intensificaban sus intenciones de ataque, y fue donde los cordobeses afianzaron su dominio. Sobre el cierre, Facundo Bustos y Fabricio Cabañas reanimaron al local con una pequeña reacción que no alcanzó para cambiar el panorama. El descanso largo llegó con Matienzo arriba 39 a 30, y con la sensación de que los visitantes habían sido más sólidos cuando el partido se puso exigente.

URQUIZA DECIDIDO Urquiza salió decidido a descontar desde el arranque del tercer cuarto, empujado por la necesidad de meterse nuevamente en partido. Fabricio Cabañas encontró espacios importantes para lastimar, pero Matienzo volvió a responder en los momentos justos con Giorgetti y Thiago Sanzano, que sostuvieron la diferencia para los cordobeses. La visita llegó a sacar 18 puntos en un encuentro cada vez más físico e intenso, obligando al conjunto sanjuanino a redoblar esfuerzos. En ese contexto, Pablo Cabañas y Federico Bustos fueron los encargados de mantener viva la reacción local con algunas apariciones importantes. Del otro lado, el entrenador Hernán García movió el banco buscando sostener la intensidad de su equipo, y Matienzo logró mantener el control durante gran parte del parcial. El tercer cuarto se cerró 44 – 61 mostrando que la visita, que seguía manejando el trámite del juego.