Urquiza quiere levantar en la Liga Federal y Federico Bustos destaca la reacción de Las Panteras

El referente de Las Panteras de Urquiza habló sin filtro tras la reciente gira por Córdoba. Reconoció el golpe que significó la derrota ante Unión de Oncativo y aseguró que el plantel reaccionó a tiempo para volver a demostrar que está a nivel.

A dos fechas del cierre de la fase regular de La Liga Federal, Urquiza sabe que no tiene margen para relajarse. Este sábado 16 de mayo, desde las 21, Las Panteras recibirán a Matienzo de Córdoba en un partido que puede marcar el rumbo definitivo del equipo rumbo a los playoffs.

La temporada entra en su tramo decisivo y en Urquiza lo sienten así. La victoria conseguida ante Banda Norte en Río Cuarto en la noche del miércoles 13 de mayo no solo sirvió para recuperar terreno en la tabla: también fue una respuesta emocional después de días difíciles, marcados por dos derrotas consecutivas.

Federico Bustos no esquivó el tema. El alero de Urquiza contó que el equipo necesitó detenerse, mirarse a la cara y decirse verdades incómodas para volver a competir con la intensidad que exige La Liga Federal. "El día de descanso nos hizo muy bien. Veníamos golpeados y necesitábamos hablar entre nosotros. Dijimos lo que pensábamos, lo que estábamos haciendo mal y también lo que podíamos mejorar. Fue una charla fuerte, pero necesaria. Después de eso, el equipo cambió la actitud y se vio reflejado en la cancha", expresó.

La caída ante Unión de Oncativo todavía duele puertas adentro. Sobre todo porque Urquiza había tenido chances concretas de quedarse con el juego y seguir escalando posiciones. "Cuando empezás a ganar, querés ganar siempre. Pero también hay que entender que hay noches malas. Contra Unión no tuvimos la actitud adecuada para un partido tan importante y eso nos quedó muy marcado", "Cuando empezás a ganar, querés ganar siempre. Pero también hay que entender que hay noches malas. Contra Unión no tuvimos la actitud adecuada para un partido tan importante y eso nos quedó muy marcado",

reconoció.

Sin embargo, lejos de derrumbarse, el plantel tomó ese golpe como un impulso. El triunfo posterior frente a Banda Norte por 82-68 volvió a poner a Urquiza en carrera y alimentó la ilusión de terminar entre los mejores cuatro de la conferencia. "Queremos definir en casa y con nuestra gente. Ese es el objetivo. Sabemos lo que significa jugar acá, el apoyo que tenemos y lo fuertes que podemos hacernos de local", aseguró Bustos.

MATIENZO EL DESAFIO

El próximo desafío será Matienzo, uno de los rivales más duros de la zona y un equipo que ya complicó a Urquiza en la primera rueda. Pero esta vez el escenario es diferente. El plantel está más completo y recuperó piezas importantes. "En esa primera gira todavía no estaba yo y también faltaban jugadores importantes. Ahora estamos mejor, más completos y sabemos perfectamente qué tenemos que hacer para ganar este partido", explicó.

Entre esas vueltas sobresale la de Ismael Sarruff, un regreso que Bustos considera fundamental para potenciar al equipo en esta recta decisiva. "Estamos muy contentos por la vuelta de Ismael (Sarruff). Él vino para sumar y realmente nos está ayudando muchísimo", destacó.

La Conferencia Centro A está muy pareja. Ningún equipo logró dominar con comodidad y cada fecha modifica posiciones. Para Bustos, esa paridad obliga a sostener una concentración absoluta. "Es una conferencia muy dura. Los equipos cordobeses juegan con mucho ritmo y mucha intensidad, pero nosotros nos hemos adaptado bien y sentimos que podemos pelear más arriba todavía", afirmó.

PRESENTE PERSONAL

Más allá del trabajo en equipo, el presente tiene un valor especial para Federico Bustos. Formado en el club y viviendo una etapa importante en su carrera, el jugador atraviesa esta campaña con un fuerte sentido de pertenencia. "Urquiza es mi club, mi segunda casa. Cuando ganamos siento felicidad y cuando perdemos me queda mucha amargura. Siempre hablamos de los partidos, de lo que se puede corregir, porque queremos lo mejor para el club".

Y mientras el sueño de jugar a un nivel más alto aparece en el horizonte, Federico mantiene los pies sobre la tierra. "Me gustaría llegar a jugar Liga Nacional, claro que sí. Pero voy paso a paso. Esta Liga Federal me está haciendo crecer muchísimo y me siento muy cómodo con el protagonismo que estoy teniendo", cerró. Y mientras el sueño de jugar a un nivel más alto aparece en el horizonte, Federico mantiene los pies sobre la tierra. "Me gustaría llegar a jugar Liga Nacional, claro que sí. Pero voy paso a paso. Esta Liga Federal me está haciendo crecer muchísimo y me siento muy cómodo con el protagonismo que estoy teniendo", cerró.

Este sábado, desde las 21, Urquiza volverá a jugar en casa frente a Matienzo de Córdoba en un duelo que promete mucho más que un simple compromiso de fase regular. Con la clasificación entrando en su tramo decisivo, Las Panteras afrontarán un verdadero espectáculo en la cuenta regresiva de la Conferencia Centro A de La Liga Federal.

Fuente: Prensa Urquiza.