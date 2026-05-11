Urquiza busca revancha en Córdoba tras el duro golpe ante El Ceibo

Tras la caída en condición de local frente a El Ceibo el pasado 30 de abril, Urquiza buscará recuperar terreno en una exigente gira por Córdoba, donde afrontará dos compromisos claves para definir posiciones en la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal.

El equipo sanjuanino llegará a los encuentros ante Unión de Oncativo y Banda Norte, este lunes 11 y miércoles 13 de mayo, respectivamente, con la necesidad de cambiar rápidamente la imagen dejada en el último partido y de esta forma, mostrarse competitivo en una zona muy pareja.

El entrenador Sergio Cabañas reconoció que la derrota frente a El Ceibo fue “muy dura para todos”, aunque destacó que el plantel logró recuperarse desde lo físico y trabajó con intensidad pensando en la gira. El DT remarcó que la principal diferencia del último encuentro estuvo en la eficacia ofensiva del rival, especialmente desde la línea de tres puntos. “No lo pudimos parar nunca a Rojas (El Ceibo) y ellos tuvieron una eficacia pocas veces vista. Nos hicieron 19 triples y más de la mitad de sus puntos llegaron desde ahí”, explicó.

Pese al impacto del resultado, Cabañas sostuvo que el equipo mantiene la confianza y considera que la clave estará nuevamente en la defensa y en recuperar la identidad que mostró Urquiza durante su mejor momento en el torneo. “Cuando mejor básquet demostramos fue cuando jugamos a pasarnos la pelota y defendimos intensos. Tenemos que volver a hacernos fuertes atrás para ser competitivos”, señaló.

Además, destacó el rol de los jugadores con experiencia dentro del plantel para levantar anímicamente al grupo tras el golpe sufrido. En ese sentido, mencionó especialmente a Fabricio Cabañas, Ismael Sarruff y Pedro Amorós, quienes mantuvieron constantes charlas con el resto del equipo durante los entrenamientos.

Por su parte, Fabricio Cabañas admitió que el equipo no estuvo preparado para afrontar el último compromiso y reconoció que hubo una relajación desde lo mental luego de la buena racha que atravesaba el conjunto sanjuanino. “Creo que nos relajamos un poco desde lo mental y no planteamos el partido como tendríamos que haberlo hecho. Ahora hay que hacer autocrítica y cambiar rápido la imagen”, expresó.

El referente de Urquiza también habló de su presente personal, luego de algunos pasajes del último partido donde no se lo vio con la habitual efectividad cerca del aro. Sin dramatizar la situación, sostuvo que se encuentra tranquilo y comprometido con el rol que le toca ocupar dentro del equipo. “Por ahí estamos haciendo roles que suplantan necesidades del plantel, pero el apoyo del grupo está y todos queremos revertir este momento”, comentó.

Sobre el estado anímico del plantel, Fabricio fue claro: “Nadie esperaba un golpe así en un partido tan importante. Fue duro, pero después de una adversidad así lo importante es levantarse rápido”.

BUENAS NOTICIAS EN URQUIZA

Una de las noticias positivas para Urquiza es la recuperación de Ismael Sarruff, quien continúa sumando minutos tras dejar atrás la lesión que lo marginó durante varias semanas. El jachallero aseguró sentirse cada vez mejor físicamente y reconoció que utiliza los encuentros del torneo local para recuperar ritmo de competencia. “De a poco me estoy acoplando tanto en lo físico como en el juego con los chicos. La lesión ya quedó atrás porque no siento molestias”, afirmó.

Sarruff reconoció que todavía le falta recuperar precisión ofensiva, aunque valoró el progreso realizado en las últimas semanas. Sobre la caída ante El Ceibo, coincidió en que el equipo tuvo muchos errores defensivos, aunque también destacó la enorme efectividad rival. “Siempre hay cosas para corregir, sobre todo cuando se pierde. Ahora queremos cerrar de la mejor manera estos partidos que quedan”, sostuvo.

Con el plantel completo, sin lesionados y con la ilusión intacta de pelear entre los primeros puestos de la zona, Urquiza afrontará una gira clave para acomodarse de cara a la etapa decisiva de la Conferencia Centro “A” de la Liga Federal.

El domingo, en horas del mediodía partió rumbo a Córdoba, ya que este lunes 11 de mayo se medirá ante Unión de Oncativo, en el Estadio Erico Ossela a las 21.30. Mientras que el miércoles 13, en el mismo horario visitará a Banda Norte en su cancha.

Como antecedente de esta doble presentación en Córdoba, Urquiza ya enfrentó a ambos equipos durante la primera rueda disputada en San Juan. Frente a Banda Norte sufrió una dura derrota por 95 a 61, mientras que ante Unión de Oncativo consiguió una valiosa victoria por 72 a 64, resultados que reflejan la exigencia que tendrá esta nueva gira para el conjunto sanjuanino.