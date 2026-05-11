Boxeo: golpeó a su rival cuando estaba en el piso y lo descalificaron

Ayrton "Pacman" Giménez consiguió la defensa de su título latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras la descalificación de Juan Cruz El Diablo Uncos en el noveno round, en una pelea disputada en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata. El combate, que formó parte del evento “La Leyenda Continúa”, reunió a una multitud que fue testigo del golpe final que sentenció la velada.

El enfrentamiento comenzó de forma equilibrada, con ambos púgiles intentando imponer su ritmo y estrategia desde los primeros asaltos. Ayrton Giménez, oriundo de la capital bonaerense, afrontó la primera defensa de su cinturón ante su público, mientras que Juan Cruz Uncos buscó construir una performance ascendente que lo llevara a dominar en los tramos decisivos. La pelea mostró momentos de paridad y alternancia en el control del ring.

Durante el sexto, séptimo y octavo round, fue el visitante quien logró inclinar el trámite a su favor. Uncos consiguió incluso un conteo en el octavo episodio, lo que generó expectativa en el público y entre los comentaristas sobre un posible desenlace adverso para el campeón . El boxeador de Ramallo le puso un clima de tensión al esadio.

El desenlace del combate se produjo de manera contundente en el noveno asalto. Juan Cruz Uncos conectó un golpe a Giménez mientras este se encontraba con las rodillas sobre la lona, acción prohibida por el reglamento y sancionada de inmediato por el árbitro Gustavo Thomas. La acción derivó en la descalificación del retador, que hasta ese momento había conseguido inclinar la balanza a su favor.

La reacción en el Polideportivo fue instantánea. El público celebró la victoria de Giménez, que sumó así su vigésima cuarta victoria profesional (24-2-0, 4 KOs) y mantuvo el cinturón latino superpluma OMB. En tanto, Uncos (10-4-1, 1 KO) se retiró del cuadrilátero con gestos de frustración, consciente de haber perdido una oportunidad clave. El platense había defendido por primera vez el título que había conquistado en noviembre de 2025, cuando derrotó a Maicol Rincón en el estadio FAB.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/idendeportiva/status/2053452612410720329&partner=&hide_thread=false En La Plata, "El Pacman" Giménez conquistó el título latino WBO superpluma al derrotar a Juan Cruz Uncos por descalificación en el 9° round



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Las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate tras la pelea. Juan Cruz Uncos publicó en su cuenta de Instagram el video del episodio de la descalificación acompañado de la frase: “Que la cuenten como quieran”, gesto que alimentó el intercambio de opiniones entre seguidores y aficionados al boxeo.

Entre los mensajes, algunos usuarios criticaron duramente a Uncos: “La mano final es antirreglamentaria y por eso la descalificación”, expresó uno. “Orgulloso el de pegarle al rival en el suelo para sacar ventaja. Cero profesional sos” y “¿Qué pasó por tu cabeza darle esa piña cuando ya estaba en el piso?”. Otros, en cambio, le ofrecieron su respaldo: “Toda tuya la pelea máquina”, “Aguante el Diablo” y “Le robaron la pelea”.

El festival boxístico en La Plata incluyó otros combates destacados. Junior Zárate conquistó el título latino minimosca del Consejo Mundial de Boxeo al imponerse por nocaut técnico en la décima vuelta frente al colombiano Juan Célis. Además, resultaron vencedores Tisera, Daniele, Milder y Greco en los combates complementarios. El evento se desarrolló ante un recinto colmado, con un público que alentó a los representantes locales durante toda la noche.