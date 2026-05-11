    • 11 de mayo de 2026 - 07:39

    Gimnasia se hizo fuerte con uno menos, venció a Vélez y jugará contra River los cuartos de final del Apertura

    Por los octavos de final, el Lobo venció 1 a 0 al Fortín en el José Amalfitani con gol de Marcelo Torres de penal. Los platenses, que acumularon su séptima victoria consecutiva, enfrentarán al Millonario en el Monumental el próximo miércoles.

    Gimnasia y Vélez.

    Gimnasia y Vélez.

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    Gimnasia y Esgrima La Plata volvió a dar otro golpe en el Torneo Apertura. El Lobo derrotó 1 a 0 a Club Atlético Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani y selló su clasificación a los cuartos de final, donde se medirá con Club Atlético River Plate el próximo miércoles desde las 21.30 en el Monumental.

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    El único gol de la noche lo marcó Marcelo Torres, de penal, en un partido intenso y cargado de tensión. El conjunto platense mostró carácter y resistencia, sobre todo después de quedarse con un hombre menos por la expulsión de Enzo Martínez, apenas comenzado el segundo tiempo.

    A pesar de la inferioridad numérica, Gimnasia sostuvo la ventaja con orden defensivo y sacrificio colectivo para alcanzar una marca histórica: siete triunfos consecutivos, un récord para el club en el siglo XXI.

    Del otro lado, Vélez cerró una campaña decepcionante. El Fortín fue despedido entre silbidos por sus hinchas y quedó eliminado del certamen, por lo que no volverá a tener competencia oficial hasta el segundo semestre del año.

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