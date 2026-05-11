Gimnasia se hizo fuerte con uno menos, venció a Vélez y jugará contra River los cuartos de final del Apertura

Gimnasia y Esgrima La Plata volvió a dar otro golpe en el Torneo Apertura. El Lobo derrotó 1 a 0 a Club Atlético Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani y selló su clasificación a los cuartos de final, donde se medirá con Club Atlético River Plate el próximo miércoles desde las 21.30 en el Monumental.
El único gol de la noche lo marcó Marcelo Torres, de penal, en un partido intenso y cargado de tensión. El conjunto platense mostró carácter y resistencia, sobre todo después de quedarse con un hombre menos por la expulsión de Enzo Martínez, apenas comenzado el segundo tiempo.
A pesar de la inferioridad numérica, Gimnasia sostuvo la ventaja con orden defensivo y sacrificio colectivo para alcanzar una marca histórica: siete triunfos consecutivos, un récord para el club en el siglo XXI.
Del otro lado, Vélez cerró una campaña decepcionante. El Fortín fue despedido entre silbidos por sus hinchas y quedó eliminado del certamen, por lo que no volverá a tener competencia oficial hasta el segundo semestre del año.