De Adepu a oro nacional: los abogados sanjuaninos que se consagraron en Catamarca

El fútbol, la amistad y más de 30 años compartiendo cancha encontraron su recompensa: un equipo integrado por abogados que juegan en Adepu se consagró campeón del XXXIII Torneo Nacional de la Abogacía, disputado en Catamarca, y llevó el nombre de San Juan a lo más alto del país en la categoría Maxi Senior (+58 años).

El plantel estuvo conformado principalmente por jugadores de Abogados , de la categoría Maxi Senior de Adepu, y de Pater Famili , de Senior, bajo la conducción técnica del experimentado Pablo Saavedra . Después de meses de preparación, entrenamientos y una fuerte apuesta grupal, el equipo logró superar a rivales de distintos puntos del país y quedarse con el título más importante de la competencia.

La campaña tuvo de todo. El debut fue un duro golpe: derrota 3-0 frente a San Isidro, de Buenos Aires. Sin embargo, lejos de derrumbarse, el grupo reaccionó de inmediato. Esa misma jornada goleó 7-0 a Catamarca y luego venció 4-1 a La Matanza para meterse en semis como el mejor segundo. Allí volvió a aparecer San Isidro, uno de los candidatos, pero los sanjuaninos ganaron 2-1 pese a jugar con un hombre menos en el tramo final . Ya en la final, empataron 1-1 frente a La Logia, de Córdoba, y terminaron desatando el festejo en los penales, donde se impusieron 4-2.

"La clave fue priorizar el grupo por encima de todo", resume Saavedra, el DT que armó el proyecto desde febrero. El entrenador cuenta que el trabajo comenzó mucho antes del viaje, con entrenamientos tres veces por semana en el Foro de Abogados, gimnasio incluido, y partidos cada fin de semana en Adepu. "Queríamos que no hubiera líderes por encima de otros, que todos fueran importantes. En Catamarca el grupo se fortaleció muchísimo después de la primera derrota. Nos dimos cuenta de que no nos quedaba otra que hacernos fuertes juntos" , explica el entrenador.

Saavedra destaca que el plantel supo sobreponerse a lesiones, expulsiones y momentos adversos. "En la semifinal contra San Isidro, cuando hicimos el 2-1 con un jugador menos, ellos sintieron el golpe. Nosotros estábamos muy fuertes desde lo anímico", recuerda.

Poner como prioridad al grupo fue fundamental, esa fue la clave. Fue un proceso largo, planificado. Por eso todos disfrutamos tanto el logro - Pablo Saavedra Poner como prioridad al grupo fue fundamental, esa fue la clave. Fue un proceso largo, planificado. Por eso todos disfrutamos tanto el logro - Pablo Saavedra

Uno de los referentes del equipo es Marcelo Cerdera, defensor y "rueda de auxilio", como él mismo se define. A sus 58 años, asegura que el secreto estuvo en la unión del grupo. "Nos dimos cuenta de que teníamos los mismos colores y que todos tirábamos para el mismo lado. Cuando lo colectivo está por encima de los egos, aparecen los resultados", sostiene. Cerdera remarca además el rol clave que tuvo Adepu en la construcción del equipo campeón: "Acá fue donde se formó el grupo. Nosotros tuvimos la visión de unir categorías y dejar los egos de lado. Esa fue la base para llegar a este logro".

image REFERENTES. Marcelo Cerdera y Alberto Lloveras.

Otro de los históricos es Alberto Lloveras, de 62 años, quien habitualmente juega como defensor central, aunque en el Nacional debió reinventarse como mediocampista por una lesión. "Fue una apuesta del técnico y creo que funcionó bastante bien", dice entre risas. Para Lloveras, el trabajo de Saavedra fue decisivo: "Tiene una paz interior que te transmite tranquilidad. Logró que el grupo viviera el torneo de manera armónica pese a toda la ansiedad que genera una competencia así".

El campeonato tuvo además actuaciones individuales destacadas. Raúl Morán terminó como goleador del torneo con siete tantos y fue elegido como el mejor jugador de la categoría. Además, otros integrantes del plantel fueron los abogados Marcos Moya, Edgard Muñoz, Alfredo Frias, Juan Jesús Romero, Pablo Fariña, Roberto Ramírez, Willy Aguilar, Carlos Yannello, Enrique Sánchez, Marcelo García, Horacio Rodríguez, Jorge Sánchez y el presidente de Adepu, Enrique Giménez Castro.

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"Fueron muchos años de búsqueda, siempre quedábamos cerca de la gloria en diferentes categorías. Salir campeón argentino no es tan fácil y se nos dio ahora en la última categoría. Es un logro histórico para San Juan", resalta Frias, el 10 del equipo.

La conquista adquiere todavía más valor por el contexto: participaron alrededor de 1.700 abogados y abogadas de todo el país distribuidos en cuatro categorías. Y fue San Juan, representado por jugadores que cada fin de semana compiten en las canchas de Adepu, el que terminó levantando la copa en la divisional más grande. Después de los festejos, los asados y las anécdotas interminables, el grupo ya piensa en lo que viene. Porque detrás de este título hay mucho más que fútbol: hay amistad, pertenencia y una pasión que sigue intacta pese al paso de los años.