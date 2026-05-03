    • 3 de mayo de 2026 - 19:19

    Adepu y su motor invisible: el trabajo silencioso de quienes sostienen cada jornada en la liga

    Muchas veces no se ve, pero el trabajo de los cientos de colaboradores es clave para el funcionamiento de la liga.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Detrás de cada partido, de cada gol y de cada festejo en Adepu, hay una estructura que no siempre aparece en la foto, pero que resulta imprescindible. Árbitros, planilleros, personal médico, encargados del mantenimiento, seguridad, limpieza, coordinadores y colaboradores sostienen, jornada tras jornada, el funcionamiento de la liga amateur más importante de la provincia.

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    Su tarea comienza mucho antes del pitazo inicial y termina cuando el predio queda en silencio. Son quienes marcan la cancha, organizan los horarios, garantizan la seguridad, atienden emergencias, mantienen el orden y hacen posible que todo se desarrolle con normalidad. En muchos casos, enfrentan largas jornadas, el calor intenso del verano o el frío del invierno, con un mismo objetivo: que cada fecha salga de la mejor manera.

    Muchas veces ese trabajo pasa desapercibido. No hay estadísticas que lo reflejen ni tablas que lo midan, pero su impacto es directo en la experiencia de los miles de jugadores, jugadoras y familias que cada fin de semana le dan vida a Adepu.

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    En ese contexto, y en el marco del Día del Trabajador, la institución realizó un acto para reconocer y visibilizar a quienes sostienen en silencio la actividad diaria. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado: poner en primer plano a quienes suelen quedar detrás de escena.

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    El presidente de Adepu, Enrique Giménez Castro, fue el encargado de transmitir ese reconocimiento. "Es el Día del Trabajador y no podía pasar desapercibido. Quienes realmente semana a semana, mes a mes, día a día, trabajan totalmente en silencio. Esta comunidad que tenemos no sabe el trabajo que hacen ustedes. Bueno, llegó el momento que lo sepan", expresó.

    Durante su mensaje, remarcó que el funcionamiento de la liga no sería posible sin ese compromiso cotidiano. "Estamos ante la mejor asociación del país y me lo atrevo a decir por el laburo que ustedes hacen. Cada uno en su lugar ha hecho un trabajo enorme. Nosotros no tenemos otra palabra que agradecimiento", señaló.

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    También puso en valor el esfuerzo que implica sostener la actividad durante todo el año. "La gente que está todos los días acá, que se pasa el calor, el frío, que está en la mañana, en la tarde y a veces hasta muy tarde en la noche… mis sinceras gracias", agregó.

    El reconocimiento, según explicó, no es solo institucional, sino colectivo. "Esto es de parte de todos los asociados, de todas las jugadoras y jugadores que desde que entran hasta que se van se dan cuenta de lo que es Adepu", afirmó.

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    En una liga que convoca a miles de personas cada fin de semana, el engranaje no se detiene. Y si bien los protagonistas dentro de la cancha son los que se llevan las miradas, hay otros que, desde el anonimato, garantizan que todo funcione. Sin ese trabajo constante, invisible pero imprescindible, sería imposible sostener el crecimiento que la institución ha mostrado en los últimos años.

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    Son los que están siempre, aunque muchas veces no se los nombre. Los que resuelven, organizan y sostienen. Los que hacen que Adepu sea mucho más que fútbol.

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