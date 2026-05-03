    • 3 de mayo de 2026 - 19:04

    Torneo Apertura: Minero lo dejó escapar, Alianza no perdonó y Peñarol fue puro gol

    Se completó la fecha 14 del Torneo Apertura con triunfos en Santa Lucía y Chimbas y empates en Zonda y 9 de Julio.

    Victoria. Atlético Alianza ganó en Santa Lucía y se acomodó en el Reducido. Minero no pudo en el Este y Peñarol fue demoledor.

    Victoria. Atlético Alianza ganó en Santa Lucía y se acomodó en el Reducido. Minero no pudo en el Este y Peñarol fue demoledor.

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    Por Ariel Poblete

    Pasó el capítulo 14 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina y el que se lamenta es Atlético Minero que parecía tenerlo ganado ante Sportivo 9 de Julio pero se lo empataron al final. Peñarol, en tanto, no perdonó a Villa Ibañez y Atlético Alianza volvió a ganar como local.

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    En el Este sanjuanino, Sportivo 9 de Julio terminó salvando un punto en el minuto final cuando Carlos Fernández empató de cabeza la historia 1-1 ante Atlético Minero que abrió el marcador con un golazo de Pedro Terrero de tiro libre.

    El punto repartido en cancha de 9 de Julio dejó a los dos practicamente en las mismas posiciones de la tabla antes de que comenzara la fecha 14. Atlético Minero se empardó con Colón y San Lorenzo de Ullum en la línea de los 26 puntos, mientras que Sportivo 9 de Julio se despegó un punto más de López Peláez en el límite de los que clasifican a Cuartos de Final.

    En Santa Lucía, Atlético Alianza se consolidó en la zona de clasificación a Cuartos de Final después de vencer por 1-0 a Deportivo Carpintería. El único gol en el estadio Del Centenario fue obra de Joaquin Monla a los 19' del segundo tiempo.

    Con la victoria, el Lechuzo se afianzó en la sexta posición de la tabla del Torneo Apertura, mientras que el Celeste resignó todas sus opciones de clasificación practicamente.

    Sportivo Peñarol fue uno de los grandes ganadores del fin de semana en el Torneo Apertura porque de local, en Chimbas, goleó sin miramientos por 4-1 a Villa Ibañez de Ullum.

    El Bohemio quedó a solo 2 puntos de zona de clasificación cuando parecía perdida ya la primera parte del año. En tanto la Villa no puede encontrar el paso para intentar sostenerse en Primera División.

    El que perdió terreno en la lucha por meterse en el Reducido fue Atlético Trinidad que de visitante empató sin goles en Juventud Zondina y quedó relegado en las posiciones.

    RESTO DEL TORNEO APERTURA

    La fecha había comenzado el jueves con el empate 2-2 entre Atlético Unión y Sarmiento de Zonda. El viernes, el líder Desamparados venció por 1-0 a Rivadavia en la Bebida y en Ullum, San Lorenzo goleó 3-0 a Defensores de Argentinos. Este sábado, López Peláez derrotó por 1-0 Colón Junior como visitante y en La Rinconada, Marquesado dio la nota venciendo por 2-1 a Atenas Pocito.

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