Torneo Apertura: López Peláez dio el golpe y se metió en el Reducido

El Verdinegro de Alto de Sierra venció a Colón en la calle Sargento Cabral y está dentro de los Cuartos de Final. Marquesado ganó en Pocito.

Visitante. Marquesado ganó en La Rinconada y se acomodó cerca del Reducido del Torneo Apertura.

Con solo tres capítulos para cerrar la fase inicial, el Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol entregó emociones fuertes este sábado con dos victorias visitantes. FC López Peláez derrotó a Colón Junior en la calle Sargento Cabral y Marquesado le ganó a Atenas en Pocito.

En el marco de la fecha 14 del Apertura, el que hizo ruido fue López Peláez que con un gol de Aron Aguero, en el segundo tiempo y tras una excelente jugada de contraataque, derrotó por 1-0 a Colón Junior que perdió la chance de ser escolta del líder Desamparados, tras el empate del jueves de Unión.

En La Rinconada, Marquesado también se hizo fuerte como visitante al vencer por 2-1 a Atenas Pocito. Carlos Cabañas, con un golazo de tiro libre, abrió la cuenta para los del Oeste. El eterno Wilfredo Bronvale igualó la historia transitoriamente para el Mirasol pero en el complemento, Jorge Olivares le puso punto final al triunfo por 2-1 que acerca al Tricolor a zona de clasificación y complicó a Atenas.

CIERRE DE DOMINGO El domingo, la actividad tendrá una cartelera más que interesante. En Zonda, Juventud Zondina recibirá al Atlético Trinidad, mientras que en el Este, habrá partidazo cuando Sportivo 9 de Julio sea local del entonado Atlético Minero.

En Chimbas, Sportivo Peñarol jugará ante el golpeado Villa Ibañez de Ullum y completando, en el estadio Del Centenario, en Santa Lucía, Atlético Alianza recibirá al Deportivo Carpintería.