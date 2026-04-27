Torneo Apertura 2026: a una fecha del final, así serían los cruces en los playoffs

Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes, Argentinos Juniors, Vélez, Boca, Talleres, Lanús y Rosario Central ya clasificados, así quedarían los playoffs del campeonato de la Liga Profesional.

Al Torneo Apertura 2026 le quedan dos fechas (incluida la jornada suspendida por el paro) para cerrar la fase regular, y el mapa de los playoffs empieza a tomar forma.

Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Boca, Talleres de Córdoba, Lanús y Rosario Central ya clasificados, la pelea ahora pasa por el ordenamiento final.

Si la primera ronda terminara hoy, los cruces de playoffs quedarían definidos en base a las posiciones actuales, con partidos que prometen alto voltaje desde el arranque.

Los equipos mejor ubicados tendrían ventaja de localía y enfrentarían a los últimos clasificados, en un esquema que prioriza el rendimiento de la fase regular.