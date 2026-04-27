    • 27 de abril de 2026 - 11:21

    Torneo Apertura 2026: a una fecha del final, así serían los cruces en los playoffs

    Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes, Argentinos Juniors, Vélez, Boca, Talleres, Lanús y Rosario Central ya clasificados, así quedarían los playoffs del campeonato de la Liga Profesional.

    Boca - River.

    Boca - River.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Al Torneo Apertura 2026 le quedan dos fechas (incluida la jornada suspendida por el paro) para cerrar la fase regular, y el mapa de los playoffs empieza a tomar forma.

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    Con Independiente Rivadavia, River, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Boca, Talleres de Córdoba, Lanús y Rosario Central ya clasificados, la pelea ahora pasa por el ordenamiento final.

    Si la primera ronda terminara hoy, los cruces de playoffs quedarían definidos en base a las posiciones actuales, con partidos que prometen alto voltaje desde el arranque.

    Los equipos mejor ubicados tendrían ventaja de localía y enfrentarían a los últimos clasificados, en un esquema que prioriza el rendimiento de la fase regular.

    Así serían los playoffs del Torneo Apertura 2026

    • Cuadro 1:

    Estudiantes *(1º A) vs. Barracas Central (8º B)

    Argentinos Juniors* (4°B) vs. Lanús* (5°A)

    River * (2º B) vs. Independiente (7º A)

    Vélez * (3º A) vs. Gimnasia de La Plata (6° B)

    • Cuadro 2

    Independiente Rivadavia * (1º B) vs. Unión (8° A)

    Talleres * (4º A) vs. Belgrano (5º B)

    Boca * (2° A) vs. Huracán (7° B)

    Rosario Central * (3º B) vs. San Lorenzo (6º A)

    *Ya clasificados.

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