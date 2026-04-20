San Lorenzo empató con Vélez y complica su clasificación en el Apertura

En un duelo clave del Torneo Apertura del fútbol argentino , San Lorenzo igualó sin goles ante Vélez Sarsfield en el Nuevo Gasómetro. El resultado dejó a San Lorenzo fuera de la zona de clasificación, mientras que el conjunto visitante no logró recuperar el liderazgo en la fecha 15.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez fue protagonista durante gran parte del primer tiempo. Generó las chances más claras, pero falló en la definición , encontrándose con una sólida actuación del arquero Álvaro Montero.

Entre las oportunidades más peligrosas se destacaron los intentos de Rodrigo Auzmendi y Facundo Gulli. Ambos exigieron al arquero rival, quien respondió con solvencia para mantener el arco en cero .

En el complemento, el equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto logró equilibrar el desarrollo. Matías Pellegrini tuvo una chance clara frente al arco , pero no pudo concretar.

El partido se volvió más parejo, con llegadas de ambos lados. Sin embargo, la falta de eficacia en los metros finales fue determinante para que el marcador no se moviera .

Cómo quedaron en la tabla del Apertura

El empate dejó consecuencias importantes. San Lorenzo quedó noveno con 19 puntos, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y con una diferencia de gol desfavorable frente a sus competidores directos.

Por su parte, Vélez alcanzó las 26 unidades, quedando a un punto del líder Estudiantes de La Plata, aunque ya aseguró su lugar en los octavos de final.

En la próxima fecha, el Ciclón visitará a Platense, mientras que el Fortín será local ante Unión, en duelos clave para definir el cierre de la fase regular.