Murió a los 91 años José "Nene" Sanfilippo, una de las máximas glorias del fútbol argentino

Fue campeón de América con la Selección y cuatro veces goleador de torneos nacionales.

El fútbol argentino despidió este jueves a José “Nene” Sanfilippo, uno de los delanteros más destacados de la historia nacional y máximo goleador de San Lorenzo de Almagro. Tenía 91 años y su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo.

Nacido en Buenos Aires el 4 de mayo de 1935, Sanfilippo construyó una carrera brillante que lo convirtió en uno de los grandes artilleros del fútbol argentino. Surgido de las inferiores de San Lorenzo, debutó en Primera División en 1953 y con el tiempo se transformó en el máximo goleador histórico del club de Boedo, con más de 200 tantos.

Durante su trayectoria fue goleador del campeonato argentino en cuatro temporadas consecutivas y se destacó por su capacidad de definición, potencia y personalidad dentro del área. Además de vestir la camiseta azulgrana, también jugó en Boca Juniors, Nacional de Uruguay, Banfield y clubes de Brasil.

image José Sanfilippo.

Su talento lo llevó también a la Selección argentina, con la que disputó mundiales y obtuvo la Copa América de 1957. A lo largo de su carrera acumuló títulos, récords y reconocimientos que lo ubicaron entre los delanteros más importantes de su generación.