San Lorenzo perdió como local 1-0 con Recoleta de Paraguay y quedó eliminado de la Sudamericana

En el Nuevo Gasómetro, el Ciclón, que con un empate le alcanzaba para jugar un repechaje, cayó ante el modesto equipo guaraní y se despidió del certamen.

Noche de frustración y desconsuelo. Todo dependía de San Lorenzo y el Ciclón se quedó vacío, sin competencia internacional cuando tenía dos resultados favorables para continuar en la Copa Sudamericana. Lamentándose de las situaciones que desperdició cuando marcó el pulso del juego y de las desatenciones defensivas que provocó el gol del rival. Recoleta, de Paraguay, dio el campanazo en el Nuevo Gasómetro: ganó 1 a 0, falló un penal, terminó como puntero del Grupo D y se clasificó para los octavos de final, mientras que Santos, que vapuleó 3-0 a Deportivo Cuenca, se adueñó de la segunda plaza y disputará el Repechaje ante uno de los terceros de la Copa Libertadores.

Un grupo con un recorrido extraño y de definición apretada, porque los equipos que tras el sorteo asomaron como principales candidatos no lograron imponer el pulso. En los papeles, Santos y San Lorenzo eran los equipos con ventaja. Por historia y por jerarquía, brasileros y argentinos establecían condiciones en la zona por sobre Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta FC (Paraguay), un debutante en los campeonatos de la Conmebol. Los cuatro participantes, sin embargo, jugaron la última fecha con posibilidades de seguir en la aventura y la Cenicienta paraguaya hizo historia.

El Ciclón y los guaraníes no conocían de derrotas, y los azulgranas dependían de sus fuerzas para seguir en la Copa Sudamericana. No esperó, pero tampoco tuvo puntería. Facundo Gulli con dos estocadas dejó mano a mano al uruguayo Mathías De Ritis y a Rodrigo Auzmendi: el charrúa definió cruzado y desviado, mientras que el arquero Nelson Ferreira bloqueó el remate del goleador. San Lorenzo recuperaba con rapidez el balón, aunque la imprecisión y el apuro por resolver lo nublaba. Por pasajes, decidir de modo individual le quitaba aire y lucidez ante un rival que con la lesión del defensor Dairon Mosquera se reacomodó: 5-4-1, que en ofensiva se desplegaba como 3-4-3.

La frustración por no plasmar en el resultado el dominio en el desarrollo aumentó con el gol de Allan Wlk, que selló un contraataque rápido y preciso que tuvo su origen en una mala resolución del capitán Nicolás Tripichio. El mismo delantero que sorprendió en el estreno en Paraguay, también abrió el marcador en el Nuevo Gasómetro. Una mala señal para el Ciclón, que ya había ofrecido desinteligencia y desorden para retroceder y por esa razón en la pausa de rehidratación, el entrenador Gustavo Álvarez pedía “no dejar la pelota viva y apretar sobre el jugador rival”.