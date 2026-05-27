San Juan recibe al clásico Torneo Cordillerano de saltos hípicos: llegarán más de 300 binomios del país

Se terminó la espera y como es un clásico cada mes de mayo, el Jockey Club San Juan recibirá una nueva edición del tradicional Torneo Cordillerano. Esta nueva edición del certamen se disputará desde el 29 al 31 de mayo. Se trata de uno de los certámenes de saltos hípicos más prestigiosos del calendario ecuestre argentino.

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Con más de 30 años de historia, el tradicional torneo se consolidó como una competencia de referencia nacional por el nivel deportivo de sus pruebas y por la convocatoria que reúne cada año a más de 300 jinetes y amazonas provenientes de distintas provincias del país.

Durante las tres jornadas se desarrollarán competencias para diversas categorías, desde niveles iniciales hasta las pruebas de máxima exigencia, permitiendo la participación tanto de jóvenes promesas como de figuras consagradas del circuito argentino de salto.

Además, más de 300 caballos serán alojados especialmente en las instalaciones del club , que se prepara cada año para recibir una de las convocatorias ecuestres más importantes del interior argentino.

El campeonato se distingue no solo por su nivel técnico y organizativo, sino también por el entorno que lo rodea. La hospitalidad sanjuanina, el paisaje cordillerano y el clima de camaradería entre deportistas, familias y clubes forman parte de una experiencia que ya es tradición dentro del mundo ecuestre.

Cordillerano: cronograma de actividades

Como parte de las actividades sociales del evento, el viernes 29 se realizará la tradicional Fiesta Típica del Cordillerano, un encuentro que año tras año fortalece los vínculos entre participantes y organizadores.

En tanto, el sábado 30 tendrá lugar un remate de caballos de salto organizado por el Haras San Luis, de Córdoba, propiedad del reconocido jinete de primera categoría Luis Maldonado. La subasta reunirá ejemplares de destacado nivel deportivo y será una oportunidad especial para criadores, jinetes e inversores vinculados al ámbito ecuestre.

El campeonato se desarrollará entre las 9 y las 18 horas, con entrada libre y gratuita. Además de las competencias, el público podrá disfrutar de un paseo de compras, propuestas gastronómicas, actividades infantiles y espacios recreativos para toda la familia.

Con cada edición, el Campeonato Cordillerano reafirma su lugar como una de las fechas más esperadas del salto hípico argentino y un ejemplo de organización deportiva en el interior del país.