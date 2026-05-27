    • 27 de mayo de 2026 - 07:13

    Con terapias de grupo, Familia busca acompañar y fortalecer el proceso de recuperación de adicciones

    Familia desarrolla encuentros terapéuticos grupales en unidades municipales, centros de día y casas convivenciales terapéuticas.

    Familia desarrolla las terapias de grupo para complementar el tratamiento de recuperación de las adicciones.

    Familia desarrolla las terapias de grupo para complementar el tratamiento de recuperación de las adicciones.

    Foto:

    (Gentileza)

    Los encuentros terapéuticos grupales son un pilar fundamental en el tratamiento de consumos problemáticos San Juan. Implementados en las Unidades Municipales de los Consumos Problemáticos (UMCoP), centros de día y casas convivenciales terapéuticas, estos espacios funcionan dos veces por semana y forman parte de un abordaje integral de Familia diseñado para acompañar a las personas en sus procesos de recuperación.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La iniciativa, impulsada por la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, busca complementar los tratamientos individuales y familiares a través de una estrategia coordinada por trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos. De esta manera, el Ministerio de Familia apuesta a una red interdisciplinaria que contenga a las personas en recuperación desde distintas perspectivas.

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    Las terapias de grupo para personas adictas en recuperación son parte fundamental del tratamiento.

    Las terapias de grupo para personas adictas en recuperación son parte fundamental del tratamiento.

    Finalidad de los espacios terapéuticos de Familia

    El objetivo central de estos espacios es promover la escucha activa, brindar contención emocional y fortalecer las herramientas personales de los participantes mediante el intercambio de vivencias. Al compartir sus realidades individuales con pares que atraviesan situaciones similares, se fomenta un entorno basado en el respeto, la confianza y la libre expresión de las emociones.

    Esta construcción colectiva resulta clave, ya que el acompañamiento mutuo disminuye el aislamiento y refuerza el compromiso con el tratamiento.

    Herramientas para el día después

    Durante los encuentros semanales se abordan de manera sistemática temáticas esenciales para sostener la recuperación a largo plazo. Entre los ejes principales de trabajo se destacan la prevención de recaídas, el desarrollo de habilidades sociales, el autoconocimiento y la gestión de las emociones.

    Asimismo, los talleres se orientan a aspectos prácticos de la rutina diaria y a la planificación de un proyecto de vida saludable. En sintonía con esto, los equipos profesionales realizan un seguimiento continuo e impulsan acciones concretas para facilitar la reinserción social, educativa y laboral de cada participante.

    Desde la Dirección de Prevención y Asistencia subrayaron que pedir ayuda y animarse a compartir las experiencias en un marco de contención son pasos decisivos para avanzar en el tratamiento. Así, la terapia de grupo se ratifica como una herramienta de transformación y un eslabón indispensable para la autonomía y el bienestar de los usuarios.

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