Con terapias de grupo, Familia busca acompañar y fortalecer el proceso de recuperación de adicciones

Familia desarrolla las terapias de grupo para complementar el tratamiento de recuperación de las adicciones.

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Los encuentros terapéuticos grupales son un pilar fundamental en el tratamiento de consumos problemáticos San Juan. Implementados en las Unidades Municipales de los Consumos Problemáticos (UMCoP), centros de día y casas convivenciales terapéuticas, estos espacios funcionan dos veces por semana y forman parte de un abordaje integral de Familia diseñado para acompañar a las personas en sus procesos de recuperación.

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, busca complementar los tratamientos individuales y familiares a través de una estrategia coordinada por trabajadores sociales y acompañantes terapéuticos. De esta manera, el Ministerio de Familia apuesta a una red interdisciplinaria que contenga a las personas en recuperación desde distintas perspectivas.

image Las terapias de grupo para personas adictas en recuperación son parte fundamental del tratamiento. Finalidad de los espacios terapéuticos de Familia El objetivo central de estos espacios es promover la escucha activa, brindar contención emocional y fortalecer las herramientas personales de los participantes mediante el intercambio de vivencias. Al compartir sus realidades individuales con pares que atraviesan situaciones similares, se fomenta un entorno basado en el respeto, la confianza y la libre expresión de las emociones.

Esta construcción colectiva resulta clave, ya que el acompañamiento mutuo disminuye el aislamiento y refuerza el compromiso con el tratamiento.

Herramientas para el día después Durante los encuentros semanales se abordan de manera sistemática temáticas esenciales para sostener la recuperación a largo plazo. Entre los ejes principales de trabajo se destacan la prevención de recaídas, el desarrollo de habilidades sociales, el autoconocimiento y la gestión de las emociones.