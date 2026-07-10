Golpe millonario en Santa Lucía: aprovecharon que la familia estaba de viaje y robaron más de $157 millones

Los delincuentes irrumpieron en una vivienda tras violentar un ventanal y escaparon con dólares, euros, joyas y relojes. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa.

Un audaz robo sacudió al departamento Santa Lucía, donde delincuentes aprovecharon la ausencia de los propietarios de una vivienda para cometer un golpe cuyo botín supera los 157 millones de pesos. El hecho fue descubierto por una vecina que tenía a su cargo el cuidado de la mascota de la familia mientras sus dueños se encontraban de viaje.

La damnificada es la familia Lenzano. Antes de ausentarse, el propietario había dejado las llaves de la vivienda a una vecina para que alimentara y cuidara al animal. Sin embargo, cuando la mujer llegó al domicilio encontró el ventanal principal completamente dañado y advirtió que desconocidos habían ingresado al inmueble.

Al revisar el interior de la casa quedó al descubierto la magnitud del robo. Los delincuentes se llevaron 80.000 dólares en efectivo, además de joyas y relojes valuados en otros 15.000 dólares. En total, ese botín representa unos 95.000 dólares, equivalentes a alrededor de 141 millones de pesos al cambio actual.

A esa suma se agregan 10.000 euros que también desaparecieron de la vivienda y cuyo valor ronda los 17 millones de pesos, por lo que el perjuicio económico supera ampliamente los 157 millones de pesos.

Uno de los elementos clave para la investigación son las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad. Los registros muestran a tres delincuentes ingresando a la vivienda el jueves, minutos antes de las 21. Las imágenes ya fueron incorporadas al expediente y son analizadas por los investigadores con el objetivo de identificar a los responsables.