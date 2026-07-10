    • 10 de julio de 2026 - 18:52

    Violencia en un calabozo: un detenido atacó a dos policías en una Comisaría y les provocó lesiones

    El episodio ocurrió en la Comisaría 5ª de Santa Lucía. Uno de los efectivos sufrió quemaduras tras recibir una infusión caliente en el cuello y otro resultó lesionado durante el traslado del acusado a un calabozo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento episodio se registró en la Comisaría 5ª de Santa Lucía, donde un detenido agredió a dos efectivos policiales que debieron recibir asistencia médica como consecuencia de las lesiones sufridas durante el incidente.

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    De acuerdo con la información incorporada a un expediente que investiga la UFI Genérica, el hecho tuvo como protagonista a Alejandro Suárez, de 34 años y domiciliado en Capital. Todo comenzó cuando uno de los policías le acercó la merienda al detenido.

    Según la denuncia, en ese momento Suárez reaccionó de manera violenta, golpeó al agente Eduardo Zárate y le arrojó la infusión caliente en el cuello. Como consecuencia, el efectivo sufrió quemaduras y tuvo que ser atendido de urgencia por personal sanitario.

    Tras la agresión, los uniformados resolvieron trasladar al detenido a un calabozo individual para evitar nuevos incidentes. Sin embargo, durante ese procedimiento, el hombre volvió a atacar al personal policial.

    En esta oportunidad, el efectivo de apellido Villafañe fue quien resultó lesionado. De acuerdo con las actuaciones, sufrió heridas en las manos y en uno de sus hombros durante el forcejeo con el detenido.

    A raíz del episodio, las autoridades iniciaron una nueva causa judicial contra Suárez. La investigación quedó a cargo de la fiscal Virginia Branca, quien interviene para determinar las responsabilidades por las agresiones ocurridas dentro de la dependencia policial.

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