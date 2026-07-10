Femicidio en Junín: la autopsia reveló que Mercedes Errapán estaba embarazada de cinco meses

La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán sumó en las últimas horas un dato que conmocionó a Junín. La autopsia preliminar confirmó que la mujer de 32 años estaba embarazada de entre 22 y 24 semanas al momento de ser asesinada y estableció que murió como consecuencia de una agresión con un arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza.

Encontraron sana a la nena secuestrada tras el femicidio de su madre y detuvieron al acusado

Los resultados de los estudios forenses descartaron una de las primeras hipótesis que habían surgido tras el hallazgo del cuerpo, ya que no presentaba heridas de arma de fuego.

El vocero de la investigación, Martín Laius, explicó que las pericias determinaron con claridad el mecanismo de la muerte. "Todo apunta a que su muerte ocurrió a partir de una agresión con arma blanca y también un golpe contundente en la cabeza", señaló .

El funcionario agregó que el resto de los detalles de la autopsia no serán difundidos por el momento, ya que primero deberán ser comunicados a la familia de la víctima.

La fiscalía cuenta con imágenes de cámaras de seguridad que ubicarían a Sebastián Daniel Bonafé en la vivienda de Mercedes Errapán durante la madrugada del crimen.

Según explicó Laius, las grabaciones muestran al sospechoso ingresando al domicilio durante la noche y retirándose pocos minutos antes de las 8 de la mañana, franja horaria en la que los investigadores creen que ocurrió el femicidio.

Bonafé fue detenido horas más tarde en un cañaveral de Pergamino, donde permanecía junto a la hija de siete años de la víctima.

Al ser rodeado por la Policía, el hombre habría colocado un cuchillo en el cuello de la niña. Tras una negociación con los efectivos, finalmente se entregó y la menor fue rescatada sana y salva.

La imputación podría agravarse

El acusado permanece detenido e imputado por femicidio y sustracción de una menor. No obstante, la fiscal Fernanda Sánchez analiza ampliar la acusación.

Entre los agravantes que podrían incorporarse figuran el ensañamiento, la tentativa de homicidio contra la niña y la resistencia a la autoridad durante el operativo que terminó con su captura.

Bonafé será indagado este viernes y podrá declarar o abstenerse de hacerlo.

Denuncias previas por violencia

La investigación también reveló que el detenido tenía antecedentes por distintos hechos de violencia denunciados en los últimos años.

En 2024 fue denunciado por una compañera de trabajo por lesiones leves, luego de que, según la acusación, la agrediera verbalmente y la empujara.

En 2022 enfrentó otra denuncia por amenazas y violencia familiar presentada por una cuñada, quien aseguró haber sido golpeada y amenazada.

Un año antes, en 2021, otro familiar lo denunció por una agresión ocurrida en una vivienda.

Además, en el expediente consta una denuncia realizada por la propia Mercedes Errapán por un presunto episodio de grooming relacionado con su hija de siete años. Ese antecedente ahora forma parte de la investigación que intenta establecer cómo se planificó el crimen y cuál fue el móvil del femicidio.