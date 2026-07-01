Caso Agostina Vega: dictaron la prisión preventiva para Claudio Barrelier y dos presuntos encubridores

El fiscal Raúl Garzón dictó este miércoles la prisión preventiva para Claudio Barrelier , señalado como autor del femicidio de Agostina Vega, y para Claudio Fassetta y Soledad Andreani, acusados de encubrir el crimen.

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La medida implica que los tres continuarán detenidos mientras avanza la investigación, al considerar la Fiscalía que existen elementos suficientes para sostener las imputaciones y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.

En cambio, la resolución no alcanzó a Marianela Palmero, pareja de Barrelier y cuarta acusada en la causa . Si bien permanece detenida e imputada por encubrimiento agravado, el fiscal aún no resolvió su prisión preventiva porque resta que preste declaración indagatoria.

Barrelier enfrenta la acusación más grave del expediente. Está imputado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género , figura penal que encuadra el caso como femicidio.

Por su parte, Fassetta y Andreani están acusados de encubrimiento doblemente calificado , tanto por la gravedad del delito precedente como por haberse cometido, según la investigación, en un contexto de violencia de género. Ambos negaron haber participado en maniobras para ocultar el crimen y aseguraron que desconocían lo ocurrido.

Además de resolver las prisiones preventivas, Garzón aceptó la incorporación de la madre de la víctima, Melisa Heredia, como querellante en la causa. El pedido había sido reiterado en varias oportunidades y fue planteado nuevamente durante una reunión mantenida con el fiscal días atrás.

De esta manera, Heredia se suma a los abuelos de Agostina dentro de la querella, todos representados por el abogado Carlos Nayi. En tanto, el padre de la joven continuará interviniendo como querellante con el patrocinio de la abogada Fernanda Alaniz.

Con las prisiones preventivas ya dispuestas, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y avanzará en la preparación del requerimiento de elevación a juicio, paso previo al inicio del debate oral.

Mientras tanto, los investigadores buscan determinar cuál fue el grado de conocimiento que tuvo Palmero sobre lo ocurrido en la vivienda y si participó en alguna de las maniobras posteriores al femicidio, una situación procesal que todavía permanece sin definición.