    • 1 de julio de 2026 - 22:08

    "Se me fue la paz, no creo más en nadie", la desgarradora reacción del padre de Lucía Rubiño tras la condena al menor

    Jorge Rubiño expresó su total indignación luego de que la justicia sanjuanina dictara dos años de prisión en suspenso para el joven que atropelló a su hija. "Son todos unos mafiosos", sentenció.

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    Por Germán González

    El juicio por la muerte de Lucía Rubiño culminó este miércoles con una sentencia que despertó el malestar y la furia de su familia. El juez de Menores, Jorge Toro, condenó al adolescente implicado a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación para conducir, tras encontrarlo responsable de homicidio culposo. Esta resolución, que descarta una pena de cumplimiento efectivo, provocó una inmediata y durísima respuesta de Jorge Rubiño, padre de la joven.

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    "Es una vergüenza. Es vergonzoso. Realmente no pensaba que iba a hacer esto", manifestó Rubiño a la salida de los tribunales, visiblemente afectado por el fallo. El hombre, que durante todo el proceso había solicitado la acusación más severa, lamentó el desenlace judicial: "De última en algún momento pensé: 'Bueno, le bajan el homicidio culposo, 3 años, 5 años de inhabilitación, como hacen con todo, pero ni siquiera eso'". "Es una vergüenza. Es vergonzoso. Realmente no pensaba que iba a hacer esto", manifestó Rubiño a la salida de los tribunales, visiblemente afectado por el fallo. El hombre, que durante todo el proceso había solicitado la acusación más severa, lamentó el desenlace judicial: "De última en algún momento pensé: 'Bueno, le bajan el homicidio culposo, 3 años, 5 años de inhabilitación, como hacen con todo, pero ni siquiera eso'".

    Críticas a la justicia y pérdida de la paz

    Para el padre de Lucía, la sentencia no solo es insuficiente, sino que representa una falta de respeto hacia la sociedad y las familias que buscan justicia. "Son unos caraduras. Una vergüenza que nunca a alguien de la sociedad sanjuanina les mate a alguien gente como esta porque están fritos. No se hagan el problema de ir a todas las marchas, todas las cosas que hicimos nosotros, porque se te ríen igual", advirtió con amargura.

    Al ser consultado sobre si este fallo le traería algo de tranquilidad, su respuesta fue tajante: "Se te fue la paz, o sea, no crees más en nadie. Hay muchas diferencias en los argentinos. Unos somos pobres, somos comunes, no tenemos poder y otras las mugres estas que trabajan en la justicia". En sus declaraciones, Rubiño no dudó en calificar al sistema judicial local de manera extrema, señalando que "son todos unos mafiosos" y que la resolución es "vergonzosa".

    El encuentro con el juez

    Uno de los momentos más comentados de la jornada fue cuando el juez Toro, tras dictar el fallo, saludó al padre de la víctima sin decir una palabra y tan solo dándole la mano. Jorge Rubiño relató ese episodio con asombro e incomodidad: "Salió el juez recién ahí, lo saludé, me tomó de sopetón y no me comunicó nada. Después nos enteramos que sí, que le habían dado 2 años y 4 años de inhabilitación. Vergonzoso".

    Finalmente, rodeado de amigos y familiares que soportaron el frío frente a Flagrancia, Rubiño cerró su declaración reafirmando su entrega a la causa de su hija, pese al resultado: "He hecho todo lo que he podido por mi hija y la verdad son increíbles. Es vergonzoso. No lo puedo creer". La familia ahora depende de que la fiscalía decida apelar la resolución, ya que, según explicaron, ellos no pueden hacerlo de forma directa en esta instancia.

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