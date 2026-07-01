Caso Lucía Rubiño: condenan al menor a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para conducir

El juez Jorge Toro dictó sentencia contra el adolescente que atropelló y mató a Lucía Rubiño. Lo encontró responsable de homicidio culposo, dejó de lado la calificación más grave que impulsaba la querella y le impuso una pena de cumplimiento condicional.

La familia de Lucía Rubiño en las puertas de Flagrancia, donde fue juzgado el imputado.

El juicio por la muerte de Lucía Rubiño llegó este miércoles a su fin con la sentencia contra el adolescente que era menor de edad al momento del hecho. El juez de Menores, Jorge Toro, condenó al joven a dos años de prisión de ejecución condicional (en suspenso) y cuatro años de inhabilitación para conducir vehículos, al considerarlo responsable del delito de homicidio culposo.

El fallo implicó un cambio sustancial en la calificación legal de la causa. Durante el proceso, la familia de la adolescente y la querella habían sostenido que el hecho debía juzgarse bajo una figura más grave, pero el magistrado finalmente descartó esa posibilidad y entendió que se trató de un homicidio culposo.

De esta manera, el condenado no cumplirá la pena en prisión, aunque deberá respetar las reglas de conducta que establezca la Justicia durante el período de condena y no podrá conducir por los próximos cuatro años.

La sentencia fue conocida tras varias jornadas de debate desarrolladas bajo secreto de sumario, en las que se incorporaron pericias, testimonios y reconstrucciones del hecho ocurrido en octubre de 2023, cuando Lucía Rubiño murió tras ser atropellada a la salida de una fiesta.

Mientras se desarrollaba la audiencia, familiares, amigos y vecinos de la joven permanecieron concentrados frente al edificio de Flagrancia a la espera del veredicto. Horas antes de la resolución, el padre de la adolescente, Jorge Rubiño, había manifestado su deseo de que la Justicia mantuviera la acusación más severa y cuestionó la falta de información brindada a la familia durante el proceso.