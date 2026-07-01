Caso Lucía Rubiño: en la previa de conocer la sentencia, la familia de la adolescente realizó una emotiva suelta de globos

Familiares, amigos y vecinos realizaron un emotivo homenaje frente a Flagrancia, donde este miércoles se espera que el juez dé a conocer la resolución del juicio contra N.M., acusado por la muerte de la adolescente.

En medio de la incertidumbre y la expectativa por el fallo judicial, la familia de Lucía Rubiño protagonizó este miércoles una emotiva suelta de globos frente al edificio de Flagrancia, donde se desarrolla el juicio contra N.M., el joven que era menor de edad cuando ocurrió el hecho que terminó con la vida de la adolescente en octubre de 2023.

Con Jorge Rubiño al frente, familiares, amigos y vecinos se reunieron sobre calle Maipú para renovar el pedido de justicia mientras aguardan que, alrededor de las 18.30, se conozca la resolución del juez.

Los globos, todos de color blanco, fueron liberados al cielo con diferentes mensajes y consignas reclamando justicia por Lucía. El homenaje se realizó en un clima de profundo respeto y emoción, mientras los presentes permanecen a la espera de un desenlace que consideran trascendental para la causa.

En medio de la incertidumbre y la expectativa por el fallo judicial, la familia de Lucía Rubiño protagonizó este miércoles una emotiva suelta de globos frente al edificio de Flagrancia. Toda la info en https://t.co/QsUYtX58S1 pic.twitter.com/a1oco40VLw — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) July 1, 2026

La vigilia comenzó durante la tarde, en una jornada marcada por el intenso frío. Decenas de personas se concentraron frente a Flagrancia para acompañar a la familia Rubiño, que desde el inicio del proceso judicial viene reclamando una condena acorde a la imputación por homicidio con dolo eventual.