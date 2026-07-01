    • 1 de julio de 2026 - 18:23

    Caso Lucía Rubiño: en la previa de conocer la sentencia, la familia de la adolescente realizó una emotiva suelta de globos

    Familiares, amigos y vecinos realizaron un emotivo homenaje frente a Flagrancia, donde este miércoles se espera que el juez dé a conocer la resolución del juicio contra N.M., acusado por la muerte de la adolescente.

    image
    image
    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de la incertidumbre y la expectativa por el fallo judicial, la familia de Lucía Rubiño protagonizó este miércoles una emotiva suelta de globos frente al edificio de Flagrancia, donde se desarrolla el juicio contra N.M., el joven que era menor de edad cuando ocurrió el hecho que terminó con la vida de la adolescente en octubre de 2023.

    Leé además

    La familia de Lucía Rubiño en las puertas de Flagrancia, donde fue juzgado el imputado.

    Caso Lucía Rubiño: condenan al menor a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para conducir
    con la esperanza de una condena, la familia de lucia rubino espera el fallo del juicio frente a flagrancia

    Con la esperanza de una condena, la familia de Lucía Rubiño espera el fallo del juicio frente a Flagrancia

    Con Jorge Rubiño al frente, familiares, amigos y vecinos se reunieron sobre calle Maipú para renovar el pedido de justicia mientras aguardan que, alrededor de las 18.30, se conozca la resolución del juez.

    Los globos, todos de color blanco, fueron liberados al cielo con diferentes mensajes y consignas reclamando justicia por Lucía. El homenaje se realizó en un clima de profundo respeto y emoción, mientras los presentes permanecen a la espera de un desenlace que consideran trascendental para la causa.

    La expectativa crece con el paso de las horas. Si bien los familiares continúan cuestionando la escasa información oficial sobre el desarrollo del proceso, permanecen en las puertas del edificio judicial aguardando que el juez dé a conocer la resolución que definirá el futuro del acusado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    lluvia, choque y destrozos en caucete: un auto y una camioneta impactaron y terminaron en la vereda de una farmacia

    Lluvia, choque y destrozos en Caucete: un auto y una camioneta impactaron y terminaron en la vereda de una farmacia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Juan Adrián Rivero, condenado por el crimen del jubilado Mito Rodríguez.

    Fue condenado por matar a un jubilado en Pocito y ahora buscan unificar otra condena por un hecho cometido en 2015

    Por Germán González
    condenaron a una mujer que amenazo a la familia de angel di maria para frustrar su regreso a rosario central

    Condenaron a una mujer que amenazó a la familia de Ángel Di María para frustrar su regreso a Rosario Central

    Por Redacción Diario de Cuyo
    un nene de 3 anos esta grave tras caer en una pileta: su familia dijo que lo empujo su perro

    Un nene de 3 años está grave tras caer en una pileta: su familia dijo que lo empujó su perro

    Por Redacción Diario de Cuyo