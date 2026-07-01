Con la esperanza de una condena, la familia de Lucía Rubiño espera el fallo del juicio frente a Flagrancia

La espera se vive entre la incertidumbre, el frío y la esperanza. Decenas de familiares, amigos y vecinos de Lucía Rubiño se concentraron este miércoles frente al edificio de Flagrancia para aguardar la resolución del juicio contra N.M., el joven que era menor de edad cuando ocurrió el hecho que terminó con la vida de la adolescente en octubre de 2023.

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Aunque la expectativa es que este miércoles se conozca el veredicto, la familia asegura que no recibió ninguna comunicación oficial por parte de la Justicia y que permanece a la espera de novedades que, hasta el momento, llegan únicamente a través de terceros.

La causa continúa siendo tramitada por el Juzgado de Menores, a cargo del juez Jorge Toro, ya que el acusado era menor de edad al momento del siniestro. El joven enfrenta una acusación por homicidio con dolo eventual, una calificación que, de mantenerse, podría derivar en una condena de cumplimiento efectivo.

En ese contexto, Jorge Rubiño, padre de Lucía, encabezó la concentración y volvió a expresar cuál es su principal expectativa antes de que se conozca la resolución judicial. "Que no cambie la carátula, que siga siendo homicidio con dolo eventual y que sea juzgado por eso" , sostuvo.

Pese a las bajas temperaturas, una importante cantidad de personas acompañó a la familia en las puertas de Flagrancia. Rubiño agradeció el respaldo recibido y aseguró que la convocatoria habría sido aún mayor si el clima hubiera sido más favorable.

"Estoy muy agradecido y orgulloso. Hace mucho tiempo me venían diciendo si hacía falta que me acompañaran y yo les pedí que esperáramos este momento. Con el frío que está haciendo vino mucha gente y estoy seguro de que hubieran venido tres o cuatro veces más si el tiempo acompañaba", expresó.

El padre de la adolescente aseguró que mantiene la esperanza de que el acusado reciba una condena y consideró que el caso debe dejar un mensaje para toda la sociedad.

"Estoy esperanzado en que esto tenga un buen fin, por mi hija, por su recuerdo y por todos los sanjuaninos. Tenemos que enseñarles a los jóvenes que no se puede andar por la vida haciendo lo que uno quiere. Mataron a una persona y quien lo haya hecho debe pagar, porque somos todos iguales o deberíamos ser todos iguales", afirmó.

Sin embargo, además del reclamo de justicia, Rubiño volvió a cuestionar el manejo del proceso judicial. Según indicó, ni él ni el resto de la familia tienen certezas sobre la instancia en la que se encuentra el juicio y desconocen incluso si la resolución se dará a conocer públicamente.

"Para mí hoy es la sentencia. Creo que hoy tienen que decidir el final de este chico, pero no sabemos nada. No sabemos si alguien va a salir a informarnos o si vamos a estar hasta la noche esperando. La falta de comunicación de la Justicia con la familia es impresionante", lamentó.

También recordó que desde el comienzo del proceso judicial sintieron la misma falta de información.

"Nos enteramos del inicio del juicio por los medios. Todo ha seguido igual. No entendemos por qué manejan las cosas de esta manera", señaló.

El padre de Lucía aseguró además que ni siquiera los abogados de la familia han podido acceder a mayores precisiones sobre el desarrollo de las audiencias. En ese marco, cuestionó algunas situaciones que, según relató, vivieron las amigas de la joven cuando debieron declarar.

"Las chicas salían llorando porque el padre del acusado les hacía gestos. Me parece un asco esa actitud", manifestó.

Respecto a las novedades del expediente, explicó que la única comunicación reciente fue un mensaje enviado hace aproximadamente una semana por la fiscal de la causa para mantener una reunión, aunque no pudo asistir debido a problemas familiares vinculados a la salud de su madre y de una hermana.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos permanecen frente a Flagrancia, acompañando a Jorge Rubiño en una jornada cargada de expectativa. Todos aguardan que la Justicia dé a conocer una resolución en una de las causas que mayor conmoción provocó en San Juan y que, según la familia, debe cerrar con una condena acorde a la imputación por homicidio con dolo eventual.