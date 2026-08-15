    • 15 de agosto de 2026 - 16:51

    Cayó un conocido ladrón en Concepción: lo detuvieron robando otra vez a días de salir de prisión

    Tiene 26 años, acumula varios hechos en su prontuario y la semana pasada había sido detenido por robar un sillón de jardín. Este viernes volvió a caer, mientras sustraía herramientas de una casa en refacciones.

    No revelaron mayores detalles del ladrón de Concepción para proteger la investgación del caso.&nbsp;

    No revelaron mayores detalles del ladrón de Concepción para proteger la investgación del caso. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un conocido ladrón de 26 años volvió a caer en manos de la Policía de San Juan. Apenas una semana después de haber estado detenido por el robo de un sillón de jardín, fue sorprendido nuevamente mientras ingresaba a una vivienda para robar.

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    El nuevo procedimiento ocurrió durante la mañana del viernes en las inmediaciones de Villa Juan Jufré, en Concepción. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre dentro de un domicilio en refacciones ubicado sobre calle Aberastain, entre Circunvalación y Monteagudo.

    Una patrulla de la Comisaría 2ª, al mando del oficial inspector Germán Cortez, llegó al lugar y confirmó que el sospechoso estaba cometiendo un robo agravado por escalamiento.

    Para evitar que escapara, los policías montaron un dispositivo cerrojo, una estrategia que consiste en cerrar las posibles vías de fuga y rodear el sector. El sargento Daniel Espejo quedó a cargo del perímetro hacia los domicilios colindantes que dan a calle Caseros.

    Finalmente, junto con la agente Noelia Salas, lograron atrapar al sospechoso, quien llevaba una mochila con herramientas y otros elementos que presuntamente había sustraído del inmueble.

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    El botín que le secuestraron al ladrón.

    El detenido es, según fuentes policiales, un viejo conocido de la Comisaría 2ª. La semana pasada había sido apresado por el robo de un sillón de jardín en Villa Los Andes, Concepción, y además estaría vinculado a otros episodios que engrosan su prontuario.

    Ahora volvió a quedar alojado en una dependencia policial, esta vez vinculado a un legajo de la UFI Flagrancia, el sistema que permite investigar rápidamente delitos cuando el sospechoso es detenido durante el hecho o inmediatamente después.

    La Justicia deberá definir ahora su situación, mientras el historial del joven vuelve a quedar bajo la lupa: había recuperado la libertad y, en pocos días, volvió a ser detenido por otro robo.

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