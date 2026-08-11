    • 11 de agosto de 2026 - 09:54

    Revés judicial para los hermanos Chave: seguirán presos por balear a una mujer en Concepción

    La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por el abogado Alejandro Castán. Los hermanos Chave continuarán con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

    Revés judicial: los hermanos Chave seguirán presos en el Servicio Penitenciario Provincial.&nbsp;

    Revés judicial: los hermanos Chave seguirán presos en el Servicio Penitenciario Provincial. 

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    Revés judicial para los hermanos Chave, acusados de participar en el ataque a balazos contra una mujer en el barrio Costa Canal II, en Concepción. Este lunes, la defensa pidió que ambos recuperaran la libertad mientras continúa la investigación, pero la Justicia rechazó el planteo y decidió mantenerlos en prisión preventiva.

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    Balacera, imputación y revés judicial

    Durante una audiencia de impugnación de medidas cautelares, el abogado Alejandro Castán solicitó la excarcelación de los hermanos. La impugnación es una instancia en la que la defensa busca que un juez revise una decisión judicial previa, en este caso, la medida que mantiene a los acusados privados de su libertad.

    El fiscal Fabrizio Médici se opuso al pedido y sostuvo la necesidad de que los hermanos permanezcan detenidos mientras se reúnen nuevas pruebas sobre el violento episodio.

    Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Ana Lía Larrea resolvió rechazar el planteo de la defensa y confirmó la prisión preventiva de los hermanos Chave.

    Los acusados están vinculados a la investigación por el ataque contra una mujer de apellido Hidalgo, ocurrido en el barrio Costa Canal II. Según la hipótesis fiscal, un grupo de personas llegó hasta la vivienda a bordo de un Chevrolet Corsa blanco en busca de la pareja de la víctima, Franco “Chorico” González.

    Al no encontrarlo, los agresores habrían disparado contra la vivienda. Hidalgo intentó refugiarse junto a sus dos hijos, pero recibió tres impactos de bala.

    La investigación también incorporó a Carlos Díaz como tercer imputado, mientras que otras dos personas, identificadas como Erica Chave y Gustavo Vara, permanecen prófugas.

    La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los acusados en el ataque.

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