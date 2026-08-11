    • 11 de agosto de 2026 - 09:46

    Allanaron una casa en Rawson por una denuncia de amenazas y secuestraron una escopeta

    El operativo se realizó en el Barrio Buena Esperanza, en el marco de una investigación por amenazas agravadas. También encontraron dos cartuchos calibre 16.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un allanamiento realizado este martes en una vivienda del Barrio Buena Esperanza, en Rawson, terminó con el secuestro de una escopeta calibre 16 y dos cartuchos, en el marco de una causa por amenazas agravadas. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División UFI Genérica.

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    El operativo se concretó durante la mañana. En el domicilio fue entrevistada una mujer de 62 años, quien permitió el ingreso de los efectivos. Durante la requisa, los investigadores encontraron una escopeta marca Centauro, calibre 16, serie N° 999151, además de dos cartuchos del mismo calibre, de color rojo.

    El arma y las municiones fueron trasladadas a la Comisaría 25ª, donde serán sometidas a las pericias correspondientes.

    La investigación se inició a partir de un episodio ocurrido el 7 de julio, cuando un hombre que realizaba tareas de mantenimiento en los espacios verdes del barrio, en inmediaciones de Callejón Juárez Celman y Meglioli, fue abordado por un vecino.

    Según la denuncia, el hombre identificado como Mellana, de 63 años, lo llamó para hablar y le reclamó por la supuesta desaparición de 10.000 dólares de su vivienda. El dinero, de acuerdo con su versión, habría desaparecido el día anterior, cuando el trabajador había concurrido al domicilio para elaborar un presupuesto.

    Siempre según la denuncia, Mellana acusó al hombre de haber sustraído el dinero y, durante la discusión, habría exhibido un arma de fuego tipo pistola para amenazarlo y exigirle la devolución de los dólares.

    El allanamiento tenía como objetivo localizar y detener al sospechoso, aunque Mellana no fue encontrado en el domicilio. La causa continúa en investigación y los efectivos trabajan para dar con su paradero y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

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