    • 15 de agosto de 2026 - 16:31

    Intoxicación y milagro en Capital: rescató a su madre desvanecida en el departamento y a sus mascotas

    Un joven de 25 años evitó una tragedia en un departamento del Barrio FUVA, en Capital. Encontró a su madre de 53 años desvanecida por una fuerte fuga de gas, la rescató a tiempo junto a sus mascotas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El hecho ocurrió en un complejo habitacional del tradicional Barrio FUVA, en Capital. De acuerdo con el reporte policial y los testimonios recabados en el lugar, uno de los hijos llegó al domicilio familiar y, apenas abrió la puerta, advirtió un intenso y peligroso olor a gas que se había concentrado en todo el departamento.

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    Al ingresar de urgencia para ver qué pasaba, se encontró con una escena desesperante: su madre estaba tendida en el suelo y completamente desvanecida. De inmediato, el joven solicitó asistencia médica a través de la línea de emergencias.

    Minutos después, una ambulancia llegó al domicilio. Los profesionales de la salud le brindaron los primeros auxilios a la mujer y lograron estabilizarla en el lugar antes de concretar su traslado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internada bajo observación médica.

    El rescate de las mascotas y la investigación en curso

    La gravedad de la fuga de gas no solo afectó a la propietaria del inmueble. Cuando los efectivos policiales y los servicios de emergencia recorrieron el departamento, constataron que dos perros de la familia también habían quedado inconscientes producto de la inhalación del gas acumulado. Los animales fueron sacados a tiempo al exterior y lograron sobrevivir gracias al rápido desalojo del lugar contaminado.

    Por su parte, fuentes vinculadas al caso confirmaron que todo se trató de un accidente doméstico y descartaron cualquier otro tipo de intencionalidad. En el lugar trabajaron peritos técnicos para determinar el origen exacto de la fuga, investigando si se debió a una falla en alguno de los artefactos del hogar.

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