Intoxicación y milagro en Capital: rescató a su madre desvanecida en el departamento y a sus mascotas

El hecho ocurrió en un complejo habitacional del tradicional Barrio FUVA, en Capital. De acuerdo con el reporte policial y los testimonios recabados en el lugar, uno de los hijos llegó al domicilio familiar y, apenas abrió la puerta, advirtió un intenso y peligroso olor a gas que se había concentrado en todo el departamento.
Al ingresar de urgencia para ver qué pasaba, se encontró con una escena desesperante: su madre estaba tendida en el suelo y completamente desvanecida. De inmediato, el joven solicitó asistencia médica a través de la línea de emergencias.
Minutos después, una ambulancia llegó al domicilio. Los profesionales de la salud le brindaron los primeros auxilios a la mujer y lograron estabilizarla en el lugar antes de concretar su traslado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internada bajo observación médica.
El rescate de las mascotas y la investigación en curso
La gravedad de la fuga de gas no solo afectó a la propietaria del inmueble. Cuando los efectivos policiales y los servicios de emergencia recorrieron el departamento, constataron que dos perros de la familia también habían quedado inconscientes producto de la inhalación del gas acumulado. Los animales fueron sacados a tiempo al exterior y lograron sobrevivir gracias al rápido desalojo del lugar contaminado.
Por su parte, fuentes vinculadas al caso confirmaron que todo se trató de un accidente doméstico y descartaron cualquier otro tipo de intencionalidad. En el lugar trabajaron peritos técnicos para determinar el origen exacto de la fuga, investigando si se debió a una falla en alguno de los artefactos del hogar.