Intoxicación y milagro en Capital: rescató a su madre desvanecida en el departamento y a sus mascotas

Un joven de 25 años evitó una tragedia en un departamento del Barrio FUVA, en Capital. Encontró a su madre de 53 años desvanecida por una fuerte fuga de gas, la rescató a tiempo junto a sus mascotas.

El hecho ocurrió en un complejo habitacional del tradicional Barrio FUVA, en Capital. De acuerdo con el reporte policial y los testimonios recabados en el lugar, uno de los hijos llegó al domicilio familiar y, apenas abrió la puerta, advirtió un intenso y peligroso olor a gas que se había concentrado en todo el departamento.

Al ingresar de urgencia para ver qué pasaba, se encontró con una escena desesperante: su madre estaba tendida en el suelo y completamente desvanecida. De inmediato, el joven solicitó asistencia médica a través de la línea de emergencias.

Minutos después, una ambulancia llegó al domicilio. Los profesionales de la salud le brindaron los primeros auxilios a la mujer y lograron estabilizarla en el lugar antes de concretar su traslado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internada bajo observación médica.

El rescate de las mascotas y la investigación en curso La gravedad de la fuga de gas no solo afectó a la propietaria del inmueble. Cuando los efectivos policiales y los servicios de emergencia recorrieron el departamento, constataron que dos perros de la familia también habían quedado inconscientes producto de la inhalación del gas acumulado. Los animales fueron sacados a tiempo al exterior y lograron sobrevivir gracias al rápido desalojo del lugar contaminado.