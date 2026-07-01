Caso Lucía Rubiño: tras dictar sentencia al menor, el juez Toro le dio la mano al papá de la joven y se retiró bajo una lluvia de insultos

Una jornada cargada de dolor y bronca se vivió este miércoles en las puertas de los tribunales de Flagrancia. El juicio por la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente atropellada en octubre de 2023, culminó con una sentencia que desató la furia de los familiares y amigos de la joven: el juez de Menores, Jorge Toro, condenó al imputado a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para conducir.
El polémico saludo y el repudio generalizado
El momento de mayor tensión ocurrió tras la lectura del fallo. Según testigos y registros audiovisuales del momento, el juez Jorge Toro le dio la mano al padre de Lucía para saludarlo sin decir una palabra, un gesto que fue interpretado como una provocación por los presentes. "¿Saludas todavía? ¡Pechofrío! ¡Cómplice!", fueron algunos de los gritos que se escucharon en el recinto mientras el magistrado se retiraba.
La indignación de los familiares se manifestó en insultos directos y un profundo sentimiento de desprotección. "Hijo de puta. Gente, ¿nosotros qué? ¿Quién nos va a cuidar?", gritaban los allegados en medio de lágrimas. Las críticas apuntaron directamente a la investidura del juez: "No tenés cara, Toro. Dos años es una burla, se nos ríen en la cara".
"Una burla a la justicia"
Para el entorno de Lucía Rubiño, la sentencia de dos años de prisión condicional representa un mensaje peligroso para la sociedad. "Ahora todos los pibes van a saber... vergüenza le tendría que dar. Es una vergüenza ver a los jóvenes llorando", expresaron entre gritos, cuestionando la impunidad que, a su criterio, fomenta este tipo de fallos.
La causa continúa generando un fuerte impacto social en San Juan, especialmente por la disparidad entre el pedido de la familia de una acusación severa y la resolución final de la Justicia, que permitió que el responsable de la muerte de la joven se retirara sin una pena de prisión efectiva.
Una condena que no implica cárcel
El fallo del magistrado Toro consideró al adolescente —menor de edad al momento del hecho— responsable del delito de homicidio culposo. Con esta resolución, el juez descartó la calificación legal más grave que solicitaba la familia y cuya imputación le había atribuido la jueza que investigó el caso, permitiendo que el condenado mantenga su libertad bajo reglas de conducta.
La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los presentes, quienes esperaban una pena de cumplimiento efectivo. Mientras el padre de la víctima, Jorge Rubiño, se fundía en abrazos de consuelo con allegados, el clima dentro y fuera de la sala comenzó a tornarse hostil contra la figura del juez.