Caso Lucía Rubiño: tras dictar sentencia al menor, el juez Toro le dio la mano al papá de la joven y se retiró bajo una lluvia de insultos

Tras dictar una sentencia sin prisión efectiva por la muerte de la adolescente, el magistrado saludó al padre de la víctima y se retiró bajo una lluvia de insultos y reclamos de "justicia" y "burla".

Una jornada cargada de dolor y bronca se vivió este miércoles en las puertas de los tribunales de Flagrancia. El juicio por la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente atropellada en octubre de 2023, culminó con una sentencia que desató la furia de los familiares y amigos de la joven: el juez de Menores, Jorge Toro, condenó al imputado a dos años de prisión en suspenso y cuatro de inhabilitación para conducir.

El polémico saludo y el repudio generalizado El momento de mayor tensión ocurrió tras la lectura del fallo. Según testigos y registros audiovisuales del momento, el juez Jorge Toro le dio la mano al padre de Lucía para saludarlo sin decir una palabra, un gesto que fue interpretado como una provocación por los presentes. "¿Saludas todavía? ¡Pechofrío! ¡Cómplice!", fueron algunos de los gritos que se escucharon en el recinto mientras el magistrado se retiraba.

pic.twitter.com/7cu7PN6pjd — DIARIO DE CUYO (@CuyoDiario) July 1, 2026 La indignación de los familiares se manifestó en insultos directos y un profundo sentimiento de desprotección. "Hijo de puta. Gente, ¿nosotros qué? ¿Quién nos va a cuidar?", gritaban los allegados en medio de lágrimas. Las críticas apuntaron directamente a la investidura del juez: "No tenés cara, Toro. Dos años es una burla, se nos ríen en la cara".

"Una burla a la justicia" Para el entorno de Lucía Rubiño, la sentencia de dos años de prisión condicional representa un mensaje peligroso para la sociedad. "Ahora todos los pibes van a saber... vergüenza le tendría que dar. Es una vergüenza ver a los jóvenes llorando", expresaron entre gritos, cuestionando la impunidad que, a su criterio, fomenta este tipo de fallos.

La causa continúa generando un fuerte impacto social en San Juan, especialmente por la disparidad entre el pedido de la familia de una acusación severa y la resolución final de la Justicia, que permitió que el responsable de la muerte de la joven se retirara sin una pena de prisión efectiva.