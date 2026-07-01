La mamá de Agostina Vega: "Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos"

En el avance de la investigación del caso de Agostina Vega que conmocionó a Córdoba, habló su mamá por primera vez después del hallazgo de los restos de la adolescente.

“Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal , pero no puedo dormir con todo lo que pasó”, expresó Melisa Heredia en diálogo con TN .

Y sumó sobre el principal sospechoso en la causa, Claudio Barrelier : “ A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más” .

Durante la entrevista, la mujer también se refirió al impacto que provocó el crimen en su familia . “Nos han destrozado la vida, no le deseo a nadie lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida . Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo ”, sostuvo.

En su testimonio, Heredia contó que consideraba a Barrelier como una amistad cercana. “Yo a Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija ”, señaló.

En ese sentido, explicó que durante mucho tiempo creyó en la versión que él daba a todo su círculo sobre la denuncia de una mujer que aseguró que el hombre la secuestró en su casa. “Todos pensábamos que él era inocente, nos decía que lo habían hecho una cama política y nos quedamos con eso”.

La madre de Agostina también cuestionó el accionar de la policía durante las primeras horas de la búsqueda. “Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado en la casa de Barrelier, empecé a sospechar de él”, recordó.

Siempre según su versión, la mujer fue inmediatamente a la comisaría. “Yo ahí nomás me fui a ampliar la denuncia, di su nombre y apellido, la dirección y no se movieron rápido. Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las 4 a las 9 de la mañana para tomármela”, remarcó.

Melisa también sostuvo que, a su entender, el principal acusado no actuó solo. “Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos”, manifestó.

En esa línea, se refirió a las personas detenidas por presunto encubrimiento. Respecto de Soledad Andreani, dueña del Ford Ka secuestrado en la investigación, aclaró que apenas la había visto en dos oportunidades y que no tenía vínculo con ella.

En cuanto a Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, dijo: “Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé”.

Por último, Heredia recordó a su hija y aseguró que la ausencia será imposible de superar. “Mi vida ahora es mi hijo, tengo que seguir por él, no me puedo quedar llorando en la cama. Toda la vida voy a llorar a mi hija”, expresó.

También contó que julio será un mes especialmente doloroso porque Agostina habría cumplido 15 años. “Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso”, lamentó.

Antes de cerrar, dejó un mensaje cargado de dolor: “Mi hija era una nena. Era la chispita de la familia. Todos sus compañeros la querían, sus amigas están destruidas. (...) Como siempre les dije, no me dejen sola”.

Fuente: TN.