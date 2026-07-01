Lluvia, choque y destrozos en Caucete: un auto y una camioneta impactaron y terminaron en la vereda de una farmacia

El siniestro ocurrió en la esquina de Rawson y Fermín Rodríguez. Tras el impacto, ambos vehículos causaron importantes daños en el frente de una conocida farmacia.

Un fuerte choque entre una camioneta y un automóvil provocó importantes daños materiales en la siesta lluviosa de este miércoles en Caucete, cuando ambos vehículos terminaron impactando contra el frente de una farmacia ubicada en una transitada esquina del departamento.

El siniestro se produjo en la intersección de las calles Rawson y Fermín Rodríguez, donde, por motivos que aún son investigados, colisionaron una camioneta Ford F-100 de color azul y un Volkswagen Gol rojo.

Como consecuencia de la violencia del impacto, los dos rodados perdieron el control y se desplazaron hacia la vereda, terminando su recorrido contra el frente de la farmacia Pelaytay.

El choque provocó importantes destrozos en la estructura del comercio, según informó Infocaucete. Uno de los vehículos impactó directamente contra la fachada del local, causando daños de consideración tanto en el frente como en otros sectores del establecimiento.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas heridas ni sobre la mecánica que desencadenó el siniestro. Las circunstancias del hecho son materia de investigación.