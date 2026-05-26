El Foro Vitivinícola Vendimia 2026 reunirá a referentes del sector en San Juan

San Juan volverá a convertirse en epicentro del análisis vitivinícola con la realización de la XXXVIII edición del Foro Vitivinícola Vendimia 2026, un encuentro que convoca cada año a profesionales, productores y referentes del sector para evaluar el estado de la cosecha y debatir sobre los desafíos de la industria.

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La actividad se llevará adelante el viernes 29 de mayo, desde las 19 horas, en la sede del Consejo Profesional y Centro de Enólogos de San Juan, con la participación de representantes del Gobierno provincial, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Durante el foro se desarrollará una mesa de debate integrada por especialistas de distintas áreas vinculadas a la producción vitivinícola. El enólogo Gustavo Gardiol, representante del Consejo Profesional y Centro de Enólogos de San Juan, expondrá sobre “La mirada del enólogo: análisis, tendencias y perspectivas del vino en Vendimia 2026”.

Por su parte, la ingeniera Jesica Lobos, subdirectora de la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, abordará la situación actual de la Lobesia botrana y la mosca de los frutos en San Juan, dos de las principales problemáticas sanitarias que afectan a la producción.

En tanto, la ingeniera agrónoma Beatriz Pugliese, del INTA, presentará un análisis sobre la respuesta de la producción y la calidad de las uvas frente a las condiciones climáticas registradas durante la temporada 2025-2026.

El cierre técnico estará a cargo del ingeniero agrónomo Hugo Carmona Torres, representante del INV, quien dará a conocer las estadísticas oficiales de la Vendimia 2026 en Argentina.

El Foro Vitivinícola Vendimia se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para el intercambio técnico y profesional del sector, ofreciendo una mirada integral que contempla aspectos agronómicos, sanitarios, enológicos y estadísticos vinculados a la cosecha y la elaboración de vinos.

La iniciativa, organizada por el Consejo Profesional y Centro de Enólogos de San Juan, cuenta además con el apoyo del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia.

El evento será de acceso libre y gratuito, y está destinado a enólogos, ingenieros agrónomos, productores, bodegueros y público interesado en la actividad vitivinícola.