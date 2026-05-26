El EPSE inaugurará este año su mayor parque solar y el primero con fondos 100% propios

El proyecto fotovoltaico Ulum Alfa se convertirá en un hito para el EPSE y la provincia de San Juan. Es que este parque solar, que producirá el equivalente de energía que consumen 50.000 viviendas será el primero 100% fondeado por la empresa provincial y que le pertenece por completo, además de ser el más grande.

El presidente del EPSE, Lucas Estrada, contó cómo fue que el proyecto, que un inicio iba a tener participación de otra empresa pública, terminó siendo solo de la provincia. Según relató, Ulum Alfa inició con un financiamiento de Nación, a través del Fondep, pero este se perdió por decisión del gobierno nacional.

A partir de esto, el gobierno sanjuanino decidió tomar la posta y apostar por el proyecto, ya que lo consideraban estratégico. Esto cambió por completo la forma de trabajo, ya que por ejemplo, el proveedor más importante que iban a tener, la empresa IMPSA, que todavía era estatal en ese momento, iba a ser partícipe de las ganacias a cambio de realizar el trabajo durante la construcción.

La decisión del EPSE y la provincia de San Juan también significó que sea con fondos de la empresa estatal que se financien los 37 millones de dólares que costó en total la obra civil y la compra de los paneles y otros elementos para poner en funcionamiento Ulum Alfa. También decidieron continuar trabajando con IMPSA, pero teniéndolo como “un socio estratégico, pero al que se le iba a pagar el trabajo”, explicó Estrada.

Eso dio como resultado un proyecto que hoy tiene un significado totalmente distinto para San Juan y el EPSE. Las ganancias de la energía que se producirá y venderá serán para la firma sanjuanina, será el desarrollo fotovoltáico más importante de San Juan y a su vez “no solo suma megavatios, sino que demuestra la capacidad técnica y financiera para liderar una transición energética por sí misma”, explicó el presidente de la institución.

Cerca del parque más grande que tiene el EPSE

Este martes el presidente del EPSE acompañó al gobernador Marcelo Orrego y a una comitiva de funcionarios a recorrer las obras de Ullum Alfa. Según confirmó el funcionario “se encuentra en una etapa avanzada de hincado de estructuras, con casi el 90% de los materias ya en el sitio, incluyendo paneles e inversores eléctricos”.

Con esto, la obra civil quedó lista y queda montar la estructura energética, por lo que calculan que entre octubre y fin de año ya estará en condiciones de producir. Siguen trabajando con IMPSA, que fue privatizada, por lo que tuvieron que esperar a que esta firma terminara sus procesos legales, pero hoy están ya en los últimos tramos.

Los paneles fueron importados, ya que la fábrica del EPSE está todavía trabajando para poner en funcionamiento su línea de producción. Esta decisión la tomaron para acelerar el momento en el que estuviera todo listo para generar energía, ya que este parque responderá a una demanda de electricidad.

El EPSE decidió que la producción de estas instalaciones se destinarán al Mercado a Término, antes conocido como MATER, que tiene necesidades insatisfechas. Así, pueden venderle lo generado a grandes usuarios, como empresas mineras, al sector financiero donde hace años tienen todo el Grupo Petersen de clientes y las distribuidoras. En este último grupo, podría destinarse a contratos ya vigentes que hay como el que tienen con la distribuidora que opera en San Juan que es Naturgy o Central Puerto o Goodies de Córdoba.

La capacidad del parque es el equivalente a entre 40.000 y 50.000 viviendas, con 50 MW que generará. Esto permitirá no solo reforzar el sistema eléctrico con una fuente renovable, sino que le permitirá a EPSE financiar nuevos proyectos que tiene a futuro, para seguir posicionando San Juan como un polo de generación de energías verdes.

Proyectos a futuro del EPSE

El parque Ullum Alfa será clave para San Juan, pero también es posiblemente el primero de varios desarrollados con esta metodología de trabajo, donde el EPSE es el único propietario. La empresa tiene otros proyectos donde cuenta con socios estratégicos, como por ejemplo Genneia, la principal generadora de renovables del país.

Estrada anticipó que tienen en cartera “unos 500 MW más en distintos proyectos y con distintos niveles de desarrollo”. Estas propuestas están algunas en evaluación técnica y otras preparando su factibilidad.

Durante este año uno de los ejes de trabajo más importantes de la empresa es poner a punto su fábrica de paneles solares, que será la primera de este tipo en el país. El funcionario confirmó que están trabajando en la puesta a punto, que sabían que iba a ser extenso luego de la llegada del equipamiento, y luego de esto deberán hacer pruebas y certificar.

Además de esto, dijo que la energía hidroeléctrica sigue siendo una de las fuentes de energía más importantes de la provincia. Confirmó que incluso en años secos como los que atraviesa la provincia las centrales sostienen buena parte de la generación sanjuanina, mientras la energía solar crece para equiparar estas inversiones.