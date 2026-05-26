Descargá el Especial Olivicultura: los motores de una industria que crece y se desarrolla en Cuyo

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DDiario de Cuyo y Diario Los Andes presentan un Especial de Olivicultura en el marco de las celebraciones y actividades previstas en mayo sobre uno de los sectores productivos más pujantes de la región Cuyo.

Un dato que pone en valor a este nicho de negocios es que, además de contar con miles de hectáreas en producción, casi el 80% de los campos de olivos cuenta en sus predios con plantas de procesamiento, entregando valor agregado insitu.

Con condiciones climáticas muy convenientes, el olivo fue ganando terreno en San Juan y Mendoza, con un empujó importante en los años '90 y atravesando momentos buenos y malos con el paso del tiempo, atento a los vaivenes porpios del mercado.

En este Especial, se aborda la actualidad de la producción de aceite de oliva y de la caeituna de conserva.