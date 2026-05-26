    • 26 de mayo de 2026 - 11:04

    Descargá el Especial Olivicultura: los motores de una industria que crece y se desarrolla en Cuyo

    Panorama de la olivicultura en San Juan
    Panorama de la olivicultura en San Juan

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    DDiario de Cuyo y Diario Los Andes presentan un Especial de Olivicultura en el marco de las celebraciones y actividades previstas en mayo sobre uno de los sectores productivos más pujantes de la región Cuyo.

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    Un dato que pone en valor a este nicho de negocios es que, además de contar con miles de hectáreas en producción, casi el 80% de los campos de olivos cuenta en sus predios con plantas de procesamiento, entregando valor agregado insitu.

    Con condiciones climáticas muy convenientes, el olivo fue ganando terreno en San Juan y Mendoza, con un empujó importante en los años '90 y atravesando momentos buenos y malos con el paso del tiempo, atento a los vaivenes porpios del mercado.

    En este Especial, se aborda la actualidad de la producción de aceite de oliva y de la caeituna de conserva.

    PARA VER EL ESPECIAL Y DESCARGARLO

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