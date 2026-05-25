Fin de semana largo: más de 1,4 millones de turistas viajaron por la Argentina y gastaron $340.000 millones

El fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo dejó movimiento turístico en todo el país, aunque con un ritmo más tranquilo que en otras fechas similares. Más de 1,4 millones de turistas viajaron y el impacto económico superó los $339.880 millones , informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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Se trató del tercer fin de semana largo más importante de los cinco que hubo en lo que va de 2026. Las escapadas cortas , las fiestas populares , la gastronomía regional y los grandes eventos deportivos marcaron gran parte de las decisiones de viaje.

De acuerdo con el relevamiento de CAME, entre el viernes y el domingo se movilizaron 1.440.120 turistas en la Argentina . El gasto total alcanzó los $339.880 millones, distribuidos entre alojamiento , transporte , comidas , recreación y compras .

El gasto promedio diario fue de $112.385 por persona , lo que representó un aumento real del 18% respecto del último feriado largo por el 25 de mayo, que había sido en 2023.

La estadía promedio fue de 2,1 noches . Aunque el movimiento económico quedó un 9,9% por debajo de 2023, desde el sector explicaron que este año el feriado tuvo menos días, ya que en aquella oportunidad había sido de cuatro jornadas.

Cuáles fueron los destinos más elegidos

Las ciudades con eventos masivos, recitales y competencias deportivas estuvieron entre las más elegidas del país:

Córdoba

Salta

Mendoza

San Juan

Tucumán

Buenos Aires

Catamarca

Entre Ríos

Córdoba fue uno de los grandes polos turísticos, ya que albergó la final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate y Belgrano. Por otro lado, hubo recitales, festivales y actividades culturales que impulsaron el movimiento hotelero y gastronómico.

Salta, Mendoza y San Juan realizaron competencias automovilísticas y eventos vinculados al rally internacional.

Destinos naturales más elegidos este fin de semana largo

Puerto Iguazú

Bariloche

Lagos neuquinos

Montañas mendocinas

Los Valles Calchaquíes

Parque Nacional Talampaya

Parque Provincial Ischigualasto

Esteros del Iberá

Glaciar Perito Moreno

En muchos casos, las escapadas estuvieron impulsadas por viajes cortos y de cercanía, favorecidos por el clima estable y las temperaturas frescas que predominaron durante el fin de semana.

Récord de vuelos y mayor turismo interno

Aerolíneas Argentinas informó que más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos para el feriado, de los cuales más de 115 mil correspondieron a viajes dentro del país.

El viernes 22 de mayo fue la jornada con mayor movimiento aéreo, con más de 33 mil reservas emitidas en un solo día.

Además, operadores turísticos señalaron que creció la demanda de destinos nacionales y bajó el interés por viajar al exterior, impulsado por la búsqueda de opciones más económicas y escapadas cortas.

Cuántos turistas viajaron en los fines de semana largos de 2026

Con este feriado ya son cinco los fines de semana largos que hubo en 2026. En total, viajaron 9.380.840 turistas y el gasto acumulado alcanzó los $2,6 billones.

En comparación con el mismo período del año pasado, la cantidad de viajeros creció un 27,7%, mientras que el gasto total aumentó un 45,9%, aunque desde el sector aclararon que la diferencia también responde a que en 2025 hubo menos fines de semana largos en el mismo tramo del año.