    • 22 de mayo de 2026 - 10:51

    Fin de la polémica para el comercio sanjuanino: CAME rechazó adelantar el Día del Padre y mantuvo la fecha del 21 de junio

    La entidad respondió al pedido realizado por la Cámara de Comercio de San Juan, que había solicitado celebrar la fecha el 14 de junio para favorecer la actividad comercial.

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    El Día del Padre se mantiene el 21 de junio. 

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    La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmó que el Día del Padre se mantendrá el domingo 21 de junio y descartó modificar la fecha, pese al pedido realizado desde San Juan para adelantar la celebración una semana.

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    La respuesta fue enviada oficialmente al presidente de la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ), Hermes Eduardo Rodríguez, quien había planteado la necesidad de trasladar la fecha al domingo 14 de junio debido a la cercanía con dos feriados nacionales, situación que —según argumentaron— podría afectar las ventas del sector comercial.

    En la nota firmada por Beatriz Tourn y Ricardo Diab, la entidad nacional reconoció que existen “fundamentos válidos” en relación con el funcionamiento de la actividad comercial.

    Sin embargo, explicaron que el planteo fue realizado con escaso margen de tiempo y que no era posible avanzar con un cambio de calendario a tan solo un mes de la fecha prevista.

    “Entendemos que no sería posible instrumentar una modificación del cronograma dentro de los plazos adecuados, especialmente debido a las gestiones y consensos que una medida de estas características requiere”, señalaron desde CAME en la respuesta oficial enviada el 19 de mayo.

    De esta manera, el Día del Padre continuará celebrándose el 21 de junio en todo el país, tal como estaba establecido originalmente.

    La discusión por la fecha del Día del Padre abrió una fuerte interna entre entidades comerciales de San Juan. La polémica surgió luego de que desde la Cámara de Comercio de San Juan plantearan la conveniencia de mover el festejo hacia principios de mes para aprovechar el mayor flujo de dinero circulante, en coincidencia con el cobro de salarios públicos y privados. Sin embargo, desde Comerciantes Unidos sostienen una postura opuesta: aprovechar la fecha tradicional para empujar las ventas en la segunda mitad del mes, cuando el consumo suele desacelerarse.

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