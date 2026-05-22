La Clínica de OSECAC dejará de atender los fines de semana en San Juan: el motivo detrás de la decisión

Sobre calle Mendoza, a cuadras de la Plaza La Joroba hacia el sur se encuentra la Clínica de OSECAC , el policonsultorio que atiende generalmente a empleados de comercio y sus familiares. En los últimos días por medio de las redes sociales del SEC (Sindicato Empleados de Comercio) informaron que el espacio dejará de atender los fines de semana, puntualmente los sábados. En ese contexto, Mirna Moral, secretaria general del gremio y delegada de OSECAC compartió los motivos de la decisión.

Farmacias de San Juan rechazan la desregulación de medicamentos de venta libre: "No es una mercancía común"

Fin de la polémica para el comercio sanjuanino: CAME rechazó adelantar el Día del Padre y mantuvo la fecha del 21 de junio

En comunicación con DIARIO DE CUYO, la referente gremial destacó que la decisión se tomó tras una evaluación que se realizó desde Buenos Aires sobre el flujo de pacientes que se registraban los sábados más que nada. “En el interior del país somos una de las pocas provincias que conservaba la atención los días sábados, pero eran pocas las personas que iban, de unas 5 a 10 por sábado. Al ver en las estadísticas la poca concurrencia es que nos llamaron de Buenos Aires para decirnos que no se afectaría la atención si se derivan los pacientes a otro espacio y continuamos con la atención de lunes a viernes de 7 a 21 horas de corrido”, indicó Moral.

De esta manera, a partir del 1 de junio, la clínica ubicada en Mendoza 922 sur solo atenderá de lunes a viernes . Fuera de los días y horarios indicados los afiliados a la obra social podrán concurrir al CYMIN. Un detalle no menor es que sí o sí se deben acudir con la orden de consulta. Sobre este punto moral detalló que si se trata de una emergencia y no se cuenta con orden de consulta, la misma se puede gestionar por la app de la obra social a la que acceden los afiliados.

La decisión no solo está vinculada a la baja de pacientes que demandaban el servicio de salud los días sábados, sino también a los costos que representa mantener el policonsultorio abierto un día extra de baja demanda. Similar a lo que sucede con gran parte de las obras sociales del país, los aspectos financieros no están en el mejor momento, por lo que cada decisión que implique ahorro será considerada.

Servicios suspendidos y atraso en los pagos, la realidad financiera de OSECAC San Juan

La delegada provincial de la obra social señaló que actualmente continúan registrando inconvenientes desde el aspecto financiero que impactó en algunos convenios. Sobre este punto detalló: “Hace dos meses y medio, casi tres que estamos sin anestesiología, y tememos suspendido el servicio de cirugía. Estamos atrasados dos meses, estamos pagando diciembre cuando deberíamos estar pagando febrero”.

Actualmente, la obra social cuenta con alrededor de 1.100.000 afiliados, de los cuales 600.000 son empleados de comercio y 500.000 corresponden al régimen monotributistas y otros de menor aporte, lo que genera una presión financiera estructural.

Si bien Moral es la delegada provincial de la obra social, todo lo que son pagos proviene de Buenos Aires, los cuáles se están haciendo de manera escalonada y atrasada con algunos sectores.

“Tenemos alrededor de 110 médicos y convenios con 35 instituciones que nos dan servicio. Las instituciones se bajan y se suben según los acuerdos. Los 110 médicos son profesionales de policonsultorios y médicos que atienden por fuera del policonsultorio”, precisó Moral.

Desde el gremio señalaron que el sistema de salud sindical se sostiene, en gran parte, por el aporte de los trabajadores registrados, pero advirtieron que el esquema actual es insostenible en el tiempo sin una revisión estructural.