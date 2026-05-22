    • 22 de mayo de 2026 - 07:57

    San Juan permitirá ver los partidos del Mundial en las escuelas con proyectos educativos

    Los alumnos podrán seguir los encuentros de la Selección argentina en las aulas. Cada escuela deberá presentar una propuesta pedagógica vinculada al Mundial.

    Los alumnos de las escuelas de San Juan podrán vivir el Mundial en las aulas.

    Los alumnos de las escuelas de San Juan podrán vivir el Mundial en las aulas.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan habilitará la transmisión de los partidos del Mundial en las escuelas de la provincia, siempre que cada institución cuente con las condiciones necesarias y desarrolle una propuesta educativa relacionada con la competencia.

    Leé además

    la clinica de osecac dejara de atender los fines de semana en san juan: el motivo detras de la decision

    La Clínica de OSECAC dejará de atender los fines de semana en San Juan: el motivo detrás de la decisión
    farmacias de san juan rechazan la desregulacion de medicamentos de venta libre: no es una mercancia comun

    Farmacias de San Juan rechazan la desregulación de medicamentos de venta libre: "No es una mercancía común"

    La medida fue confirmada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien explicó que la decisión fue tomada junto al gobernador Marcelo Orrego con el objetivo de transformar el entusiasmo por la Selección argentina en una herramienta de aprendizaje dentro del aula.

    “Conversando con el gobernador, decidimos que los chicos puedan ver el Mundial en la escuela”, expresó la funcionaria en declaraciones a Canal 13.

    Fuentes remarcó que las escuelas interesadas deberán elaborar previamente un proyecto pedagógico que relacione el evento deportivo con contenidos educativos y valores. “Vamos a pedirles a las escuelas que tengan un proyecto educativo que tenga que ver con los valores, con las materias y con el aprendizaje basado en proyectos”, señaló.

    Desde el Ministerio indicaron que las actividades podrán adaptarse según la edad de los estudiantes y el nivel educativo, tanto en primaria como en secundaria, aprovechando el interés que genera el Mundial para trabajar distintas temáticas en clase. La ministra también vinculó la iniciativa con las fechas patrias de junio y los símbolos nacionales. “El mes de junio lleva también a lo que es la creación de la bandera y los actos patrios. Creo que va también venir por la celeste y blanca”, afirmó.

    Cómo podrán ver los partidos en las aulas

    En cuanto a la infraestructura, reconoció que no todas las escuelas cuentan con la misma realidad tecnológica, especialmente en departamentos alejados. Sin embargo, sostuvo que muchas instituciones disponen de retroproyectores, salones de usos múltiples o televisores para poder compartir los partidos entre todos los alumnos.

    “La mayoría de las escuelas tienen retroproyectores donde pueden proyectar en alguna pared o SUM el partido para que lo puedan ver entre todos”, explicó.

    Finalmente, aseguró que cada caso será analizado de manera particular para garantizar que la experiencia pueda desarrollarse de acuerdo a las posibilidades de cada establecimiento educativo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Facultad de Ciencias Exactas, de la UNSJ, realizó una nueva entrega de libros a escuelas de San Juan.

    El saber de la UNSJ llega a las aulas: la Facultad de Ciencias Exactas donó libros científicos a 13 escuelas

    Camiseta. El Desafío Punta Negra ya está presentado oficialmente y este viernes empieza la exigencia.

    San Juan vuelve a vibrar con una nueva edición del Desafío Punta Negra

    El country manager de la firma, Gerardo Gómez.

    El country manager de Naturgy, con DIARIO DE CUYO: sacó a relucir el plan de inversiones y anticipó mejoras para los clientes

    san juan y un excelente paso por la expo delicatessen de cordoba: el 75% de los expositores cerraron negocios

    San Juan y un excelente paso por la Expo Delicatessen de Córdoba: el 75% de los expositores cerraron negocios