San Juan permitirá ver los partidos del Mundial en las escuelas con proyectos educativos

El Gobierno de San Juan habilitará la transmisión de los partidos del Mundial en las escuelas de la provincia, siempre que cada institución cuente con las condiciones necesarias y desarrolle una propuesta educativa relacionada con la competencia.

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La medida fue confirmada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien explicó que la decisión fue tomada junto al gobernador Marcelo Orrego con el objetivo de transformar el entusiasmo por la Selección argentina en una herramienta de aprendizaje dentro del aula.

“Conversando con el gobernador, decidimos que los chicos puedan ver el Mundial en la escuela”, expresó la funcionaria en declaraciones a Canal 13.

Fuentes remarcó que las escuelas interesadas deberán elaborar previamente un proyecto pedagógico que relacione el evento deportivo con contenidos educativos y valores. “Vamos a pedirles a las escuelas que tengan un proyecto educativo que tenga que ver con los valores, con las materias y con el aprendizaje basado en proyectos”, señaló.

Desde el Ministerio indicaron que las actividades podrán adaptarse según la edad de los estudiantes y el nivel educativo, tanto en primaria como en secundaria, aprovechando el interés que genera el Mundial para trabajar distintas temáticas en clase. La ministra también vinculó la iniciativa con las fechas patrias de junio y los símbolos nacionales . “El mes de junio lleva también a lo que es la creación de la bandera y los actos patrios. Creo que va también venir por la celeste y blanca”, afirmó.

Cómo podrán ver los partidos en las aulas

En cuanto a la infraestructura, reconoció que no todas las escuelas cuentan con la misma realidad tecnológica, especialmente en departamentos alejados. Sin embargo, sostuvo que muchas instituciones disponen de retroproyectores, salones de usos múltiples o televisores para poder compartir los partidos entre todos los alumnos.

“La mayoría de las escuelas tienen retroproyectores donde pueden proyectar en alguna pared o SUM el partido para que lo puedan ver entre todos”, explicó.

Finalmente, aseguró que cada caso será analizado de manera particular para garantizar que la experiencia pueda desarrollarse de acuerdo a las posibilidades de cada establecimiento educativo.