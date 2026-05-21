El country manager de Naturgy, con DIARIO DE CUYO: sacó a relucir el plan de inversiones y anticipó mejoras para los clientes

La distribuidora eléctrica Naturgy continuará al frente del servicio de energía eléctrica en San Juan por una nueva década, luego de que quedara como única oferente en el proceso de apertura de sobres de la licitación provincial. En ese marco, el country manager de la firma, Gerardo Gómez, adelantó a DIARIO DE CUYO que la compañía prevé invertir alrededor de 20 millones de dólares anuales hasta 2030, con foco en infraestructura, tecnología y modernización de la atención al cliente.

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La continuidad de la empresa se dio en el marco del contrato que rige desde 1996, cuando Naturgy tomó el control de la distribución eléctrica en la provincia. El esquema establece que cada diez años debe abrirse el paquete accionario para permitir el ingreso de nuevos actores interesados en operar el servicio.

En esta oportunidad, a demás de Naturgy, la firma Yaguareté Energy SAU había adquirido el pliego licitatorio, aunque finalmente no presentó una oferta formal. De esa manera, la renovación quedó automáticamente en manos de la actual concesionaria.

Tras la apertura de sobres, Gómez habló sobre el escenario que viene para la empresa y aseguró que ya existe un plan de inversiones aprobado por el ente regulador a partir de la última revisión tarifaria.

“Tenemos un plan de inversiones ya previsto y aprobado por el Ente Regulador. Vamos con mucho ímpetu a cumplirlo y tratar de mejorar la calidad del servicio”, señaló el ejecutivo.

Según detalló, el desembolso proyectado rondará los 20 millones de dólares por año durante el próximo quinquenio, hasta la siguiente revisión tarifaria prevista para 2030. En total, la cifra alcanzaría unos 100 millones de dólares.

El ejecutivo explicó que los recursos estarán destinados no sólo al fortalecimiento técnico de la red eléctrica, sino también a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas orientadas a los usuarios.

“Además de las inversiones dedicadas a las redes y al mejoramiento de la calidad de servicio, también estamos invirtiendo en tecnología para darle más facilidades a los clientes”, indicó.

Entre los cambios previstos, Naturgy avanzará con aplicaciones, plataformas digitales y terminales de autogestión que permitirán realizar trámites y consultas sin necesidad de atención presencial. Incluso, según explicó Gómez, algunas estaciones tendrán sistemas de videollamada directa con operadores de la empresa para resolver inquietudes específicas.

La modernización también alcanzará a las oficinas comerciales. “Todas las oficinas se están renovando para que sean lugares más agradables y cómodos para los clientes”, sostuvo.