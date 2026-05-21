Yaguareté Energía, la compañía que compró el pliego de $260 millones para competir por el servicio eléctrico en San Juan, pero que se bajó porque no presentó oferta

Finalemente se conoció quién fue la empresa que buscó jugar para quedarse con este negocio en San Juan.

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Yaguareté Energía S.A.U. se presenta como una empresa de generación de energía térmica convencional, que incluye la producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo-gas, turbo vapor, ciclo combinado y turbo diesel. Esta compañía, fue la que quiso jugar en San Juan para quedarse o competir -al menos- por la concesión del servicio eléctrico, hoy en manos de Naturgy y al menos por lso próximos 10 años.

Es que esta empresa, con muy pocas referencias públicas, había comprado el pliego de $260 millones para poder competir y que llevó a que se dilate unos días más la apertura de sobres, generando una expectativa muy alta sobre quién era el por entonces misterioso interesado en competir en un negocio muy grande donde los jugadores, en su mayoría, son verdaderos pesos pesados de la industria eléctrica.

La ahora Naturgy, ex Energía San Juan, se había quedado en el año 1996 con la concesión del servicio eléctrico, hasta ese momento en manos del Estado. El periodo de explotación es de 50 años, pero con la cláusula obligatoria de ponerlo en consideración de posibles interesados a los 30 años, es decir en este 2026.

Es por ello que el EPRE disparó semanas atrás el Concurso Público Internacional N° 01/2026 para la venta del paquete mayoritario de acciones de la distribuidora eléctrica Naturgy San Juan S.A..

De esta manera, los interesados podían presentar a sobre cerrado una oferta, para lo cual debían comprar el costoso pliego que, si bien parece caro, se trata de una cifra casi irrisoria para el negocio que está en juego.