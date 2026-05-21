    • 21 de mayo de 2026 - 11:00

    Yaguareté Energía, la compañía que compró el pliego de $260 millones para competir por el servicio eléctrico en San Juan, pero que se bajó porque no presentó oferta

    Finalemente se conoció quién fue la empresa que buscó jugar para quedarse con este negocio en San Juan.

    El negocio de las distribuidores eléctricas es multimillonario.

    El negocio de las distribuidores eléctricas es multimillonario.

    Foto:

    Yaguareté Energía S.A.U. se presenta como una empresa de generación de energía térmica convencional, que incluye la producción de energía eléctrica mediante máquinas turbo-gas, turbo vapor, ciclo combinado y turbo diesel. Esta compañía, fue la que quiso jugar en San Juan para quedarse o competir -al menos- por la concesión del servicio eléctrico, hoy en manos de Naturgy y al menos por lso próximos 10 años.

    Leé además

    El country manager de la firma, Gerardo Gómez.

    El country manager de Naturgy, con DIARIO DE CUYO: sacó a relucir el plan de inversiones y anticipó mejoras para los clientes
    Las autoridades del EPRE y de Naturgy, presentes en el EPRE.

    Sigue Naturgy 10 años más con la concesión del servicio eléctrico en San Juan: no se presentó el misterioso interesado

    Es que esta empresa, con muy pocas referencias públicas, había comprado el pliego de $260 millones para poder competir y que llevó a que se dilate unos días más la apertura de sobres, generando una expectativa muy alta sobre quién era el por entonces misterioso interesado en competir en un negocio muy grande donde los jugadores, en su mayoría, son verdaderos pesos pesados de la industria eléctrica.

    La ahora Naturgy, ex Energía San Juan, se había quedado en el año 1996 con la concesión del servicio eléctrico, hasta ese momento en manos del Estado. El periodo de explotación es de 50 años, pero con la cláusula obligatoria de ponerlo en consideración de posibles interesados a los 30 años, es decir en este 2026.

    Es por ello que el EPRE disparó semanas atrás el Concurso Público Internacional N° 01/2026 para la venta del paquete mayoritario de acciones de la distribuidora eléctrica Naturgy San Juan S.A..

    De esta manera, los interesados podían presentar a sobre cerrado una oferta, para lo cual debían comprar el costoso pliego que, si bien parece caro, se trata de una cifra casi irrisoria para el negocio que está en juego.

    Las especulaciones aumentaron cuando días antes de llegar a la fecha estipulada para la presentación de ofertas, una compañía -la única que compró el pliego- pidió una prórroga. Y fue hasta hoy que el nombre no trascendió, aunque finalmente no presentara la oferta para competir.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Naturgy explicó que la totalidad del servicio eléctrico fue reparado tras los dos vientos.

    Luego de las quejas de usuarios y la amenaza de sanción del EPRE, Naturgy hizo un descargo por los cortes de luz

    san juan y un excelente paso por la expo delicatessen de cordoba: el 75% de los expositores cerraron negocios

    San Juan y un excelente paso por la Expo Delicatessen de Córdoba: el 75% de los expositores cerraron negocios

    Por Celeste Roco Navea
    como cambiaran los subsidios de gas si se modifica el regimen de zona fria y cuanto aumentaran las tarifas

    Cómo cambiarán los subsidios de gas si se modifica el régimen de Zona Fría y cuánto aumentarán las tarifas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Gobierno oficializó los beneficios en las tarifas de gas para “zonas frías”

    Diputados aprobó los cambios en Zona Fría: cómo puede ser el impacto en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo