Sigue Naturgy 10 años más con la concesión del servicio eléctrico en San Juan: no se presentó el misterioso interesado

Misterio develado: Naturgy seguirá con la concesión del servicio eléctrico en San Juan , luego de que se pusiera en duda ello luego de que un interesado pidiera una prórrog a para completar la documentación requerida por el Ente Provincial Regular de la Electricidad (EPRE) .

El nombre de la misteriosa firma que compró el pliego de $260 millones para competir por el servicio eléctrico en San Juan, pero al final se bajó

El country manager de Naturgy, con DIARIO DE CUYO: sacó a relucir el plan de inversiones y anticipó mejoras para los clientes

Esto significa que los actuales accionistas mayoritarios seguirán con la prestación al menos 10 años más, lo que técnicamente se llama "periodo de gestión".

Todo este proceso se dio en el marco del Concurso Público Internacional N° 01/2026 para la venta del paquete mayoritario de acciones de la distribuidora eléctrica Naturgy San Juan S.A ., donde el Comité de Gestión del Proceso Licitatorio había confirmada una modificación en el cronograma oficial. A través de la Circular Nº 3, las autoridades provinciales informaron que el acto administrativo de apertura de los Sobres N° 1 había sido pospuesto a pedido de un interesado, lo que desató un sinfín de especulaciones.

Según había trascendido, la firma interesada había solicitado una extensión del plazo argumentando la necesidad de contar con más tiempo para finalizar la documentación requerida bajo los "más altos estándares de rigor profesional". En el medio hubo muchas especulaciones, nombres y demás, teniendo en cuenta que en este tipo de negocios se anotan pesos pesados de la industria eléctrica.

Por eso los ojos de muchos estaban atentos a lo que pasara este jueves por la mañana cuando se hiciera la apertura del famoso Sobre N°1.

Desde el EPRE habían aclarado que la propuesta del interesado en hacerse con este negocio debía tener "la solidez técnica y financiera, en virtud que asume un compromiso con San Juan en el desarrollo de inversiones".

Con los directivos de Naturgy presentes, se planteó que no hubo apertura del Sobre N°1 porque no había oferente y en este mismo acto se le reintegró a Naturgy el Sobre N°2.