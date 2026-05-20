En abril hubo exportaciones récord por US$8.914 millones y se alcanzó un superávit de US$2.711 millones

En abril, las exportaciones argentinas treparon 33,6%, llegaron a US$ 8.914 millones, y con esto marcaron un récord histórico para un mes. A la vez, las importaciones bajaron 4%, hasta los US$ 6.204 millones , según informó esta tarde el INDEC.

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De este modo, el superávit alcanzado el mes pasado fue de U S$ 2.711 millones y ya acumula US$ 8.277 millones en lo que va del 2026.

Las ventas al exterior en abril aumentaron US$ 2.240 millones, lo que implicó un incremento de 33,6% respecto a igual mes de 2025. Las cantidades vendidas crecieron 20,6% y los precios se elevaron 10,8% .

Si bien todos los rubros se incrementaron respecto a abril de 2025, los que más se destacaron fueron Combustibles y Energía (85,9%) y Manufacturas de Origen Industrial (43,3%) fueron los que más se destacaron.

En abril, las importaciones alcanzaron el valor de US$ 6.204 millones, con una baja de 4,0%, es decir, de US$ 256 millones respecto a igual mes de 2025. Las cantidades descendieron 7,7% y los precios subieron 4,1%.

El uso económico que registró la mayor caída fue Combustibles y Lubricantes, con una disminución de 45,4% y de US$ 126 millones respecto de abril de 2025, impulsada por descensos tanto en las cantidades (-43,4%) como en los precios (-3,2%).

El saldo comercial positivo récord de US$ 2.711 millones el vigésimo noveno mes consecutivo con balanza superavitaria en el comercio exterior.

El ministro de Economía Luis Caputo celebró el dato récord. "En los primeros 4 meses del año las exportaciones ascendieron a US$ 30.820 millones, superando en un 21,5% el nivel alcanzado en igual período de 2025, en tanto la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 8.277 millones", escribió en su cuenta de X.

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza mes a mes al Banco Central entre más de 40 consultoras, este año cerraría con exportaciones por US$ 96.056 millones.

En el caso de las importaciones también aguardan una mejora que las llevaría a US$ 79.550 millones. El superávit comercial anual esperado sería de US$ 16.506 millones. Si se cumplieran estas previsiones esto supondría una mejora del saldo comercial cercana al 50%.

En 2025, las exportaciones de bienes de Argentina alcanzaron los US$ 87.077 millones, mientras que las importaciones totalizaron US$ 75.791 millones, arrojando un superávit comercial de US$ 11.286 millones.