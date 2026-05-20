    • 20 de mayo de 2026 - 10:44

    Los empleados estatales sanjuaninos ya tienen fecha de pago del sueldo de mayo, que viene con aumento, y el aguinaldo

    Fue informado hoy por el Ministerio de Economía.

    Calendario confirmado para estatales.

    Calendario confirmado para estatales.

    Foto:

    El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda ainformó el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de mayo de 2026. Los mismos estarán acreditados en cajeros el 30 de mayo del corriente año, con un incremento del 2%.

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    Cabe destacar que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

    En tanto que también se confirmó la fecha de pago del medio aguinaldo, prevista para el 19 de junio.

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