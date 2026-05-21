San Juan y un excelente paso por la Expo Delicatessen de Córdoba: el 75% de los expositores cerraron negocios

Del 7 a 10 de mayo se realizó en el Centro de Convenciones “Brigadier Juan Bautista Bustos”, en Córdoba, la 19° edición de la Expo Delicatessen & Vinos , un evento que reúne a profesionales y amantes de la gastronomía y la bebida en un solo lugar, con el propósito de promover la excelencia y diversidad de productos que hay en el país. San Juan contó con un stand que compartió las maravillas de 8 emprendimientos locales, y el resultado fue más que positivo.

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Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se puso a disposición una isla de unos 20 metros cuadrados donde los distintos emprendimientos locales pudieron ofrecer degustaciones, vender y compartir las particularidades de cada elaboración de origen sanjuanino.

El titular de Comercio Exterior del ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, Adrián Alonso, confirmó en diálogo con DIARIO DE CUYO que el resultado fue más que positivo, destacando la importancia de la participación provincial en eventos de coyuntura nacional con proyección internacional y su impacto en los números. “No podemos participar de todas las ferias porque eso representa recursos, pero sí tenemos que elegir estratégicamente en cuáles estar presentes porque son de gran impacto para los emprendedores locales”, destacó.

Con el objetivo de conocer el impacto de la participación de San Juan en la expo cordobesa, se realizó una encuesta entre los 8 expositores que estuvieron presentes, y los números hablan por sí mismos. Conforme el informe al que accedió este medio, los resultados fueron los siguientes:

Ventas: el 50 % de los expositores las marcó como Buenas, un 37,5% Muy Buenas y un 12,5% como excelentes.

el 50 % de los expositores las marcó como Buenas, un 37,5% Muy Buenas y un 12,5% como excelentes. Contactos comerciales: el 62,5% los tildó como Muy Buenos, el 12,5% como Excelentes, Buenos el 12,5% y regular el 12,5%.

el 62,5% los tildó como Muy Buenos, el 12,5% como Excelentes, Buenos el 12,5% y regular el 12,5%. Acuerdos de ventas: el 75% de los expositores cerró algún negocio concreto con traders del sector y el 25% no.

Este último dato no es menor, ya que implica que gran parte de los emprendedores que fueron parte de la feria lograron posicionar su producto, despertando el interés de inversores que sumarán el producto tanto a la oferta gastronómica como comercial de Córdoba.

Estos números son celebrados por la Dirección de Comercio Exterior, ya que implica el resultado de una importante gestión para lograr conquistar otros mercados y ampliar la oferta exportable de San Juan.

Una por una, las empresas que fueron parte de la Expo Delicatessen & Vinos 2026

Las empresas convocadas por la Dirección de Comercio Exterior fueron Bodegas Búbica (vinos de alta gama), Bodega Merced del Estero (vinos de alta gama), Obon Wines (vinos de autor), Olivares El Cata (aceite de oliva virgen extra), Frutolivo (empresa olivícola), Nono Luis (Conservas gourmet delicatessen, aromáticas, pasta de tomates secos), Leblin Cream (Licores y cócteles) y Entre Raíces (Sabores Gourmet.).

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En vos de sus protagonistas, las impresiones en torno a la participación de San Juan en el evento fueron más que optimistas. Sebastián Rodríguez, de Bodega Merced del Estero, destacó la importancia de “multiplicar este tipo de acciones para aumentar las ventas nacionales e internacionales de vinos fraccionados en este momento”. Mientras Jorge Búbica de Bodega Búbica remarcó “los buenos resultados que nos significan contactar nuevos clientes y distribuidores en las acciones de promoción del comercio internacional”. Por su parte Guadalupe Coto y Ernesto Aubone de Obon Wines, agradecieron “al equipo de San juan por su trabajo y apoyo para todas las pymes, excelente su acompañamiento y gestión”.

Juan Tortosa desde Leblin Craem, destacó “los resultados en nuevos contactos comerciales y ventas y esto denota la organización y la predisposición para hacernos sentir cómodos en el stand y siempre comunicar San Juan”. En este mismo sentido se expresó Mariela Canto de Entre Raíces al señalar “los resultados excelentes fruto de un trabajo y apoyo hacia todos nosotros, excelente su acompañamiento, gestión y contención”. Nono Luis, representado por su dueño Carlos Maggio destacó “el excelente grupo de empresarios expositores y el trabajo conjunto con la Dirección de Comercio Exterior para posicionar San Juan”.

Desde el Sector Olivícola Carlos Fernández de Olivares El Cata afirmó: “está fue nuestra primera participación en la feria. Excelente el acompañamiento de Comercio Exterior, muy buena experiencia”. Finalmente, desde Frutolivo, Manuel Villegas destacó “el muy buen nivel de la Exposición, los traders de negocios y los contactos realizados”.