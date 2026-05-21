El San Juan Squash Open va por una edición histórica y espera récord de participantes

San Juan volverá a convertirse en uno de los grandes epicentros del squash argentino con la realización de la quinta edición del San Juan Squash Open, un torneo que año tras año crece en convocatoria y prestigio dentro del circuito nacional.

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La competencia se disputará del 22 al 25 de mayo en las instalaciones del Club Squash San Juan y esta edición promete ser la más grande hasta el momento. Según adelantó la organización, ya hay más de 80 jugadores inscriptos y las expectativas apuntan a superar los 120 o incluso alcanzar los 130 participantes.

Con el respaldo de la Asociación Argentina de Squash, que volvió a designar al torneo como sede oficial del circuito nacional, el certamen sanjuanino ya se posiciona entre los tres eventos más elegidos por los jugadores del país.

La convocatoria tendrá un marcado perfil federal, con representantes de Patagonia, Mendoza, Córdoba, Rosario, Tucumán, Salta, Jujuy, Misiones, Chaco, La Pampa, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, San Juan.

Además, el torneo contará con figuras de primer nivel tanto del ámbito nacional como internacional. Entre los nombres confirmados aparece Ignacio Gutiérrez Keen, actual campeón argentino y una de las máximas referencias del squash nacional. También estará Gonzalo Miranda , histórico integrante de la Selección Argentina y habitual protagonista del Open sanjuanino.

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Otro de los grandes atractivos será la presencia del inglés Caí Younger, ex jugador del circuito profesional PSA —el más importante del mundo— y actualmente radicado en Mendoza. A ellos se suma Ramiro Albelo, una de las grandes promesas del squash argentino, quien recientemente obtuvo una medalla con la Selección Argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

La lista de jugadores destacados también incluye al mendocino Félix Fernández Riestra y a dos referentes patagónicos: Guga Lomaglio, actual número uno de esa región y visitante por primera vez en San Juan, y Diego Albistro. Desde la organización no descartan anunciar en los próximos días alguna otra sorpresa internacional.

El torneo repartirá una importante bolsa de premios en la categoría Primera Profesional y contará con múltiples categorías tanto en caballeros como en damas, abarcando desde jugadores profesionales hasta amateurs.

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Transmisión en vivo y entrada libre y gratuita

Además del nivel deportivo, el San Juan Squash Open buscará ofrecer una experiencia completa para jugadores y público. Las semifinales y finales de Primera Profesional serán transmitidas en vivo por el canal de YouTube de Bajo La Suela SJ, mientras que la entrada para asistir al evento será libre y gratuita.

También habrá actividades sociales y una cena de bienvenida para los competidores, consolidando una propuesta que combina deporte, espectáculo y encuentro social.