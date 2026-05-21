El saber de la UNSJ llega a las aulas: la Facultad de Ciencias Exactas donó libros científicos a 13 escuelas

La Facultad de Ciencias Exactas, de la UNSJ concretó una nueva entrega de material bibliográfico destinada a instituciones educativas y organizaciones civiles de San Juan. El acto, realizado en la sala del Consejo Directivo, consolida una línea de acción enfocada en el compromiso social y la transferencia del conocimiento científico hacia la comunidad sanjuanina .

Difunta Correa: un equipo de la UNSJ y del Arzobispado de San Juan investiga su existencia

Semana sin clases en la UNSJ: ADICUS se pliega al paro universitario nacional

El encuentro estuvo encabezado por el decano de la unidad académica, Jorge Castro , quien estuvo acompañado por la vicedecana, Georgina Coldwell , y el secretario de Extensión, Fabio Vázquez . También asistieron referentes de distintos departamentos e institutos de investigación de la Facultad, entre ellos Manuel Ortega (Informática), Myriam Herrera (Matemática y Química), Pablo Ormeño (Instituto de Geología) y Emilio Ormeño (Instituto de Informática - IDEI).

"Esta es la tercera entrega de libros realizada durante la actual gestión. Ya hemos beneficiado a 57 instituciones de distintos puntos de San Juan", destacó el decano Castro. Además, subrayó que este aporte es parte del "compromiso social que tiene la Facultad con el medio", y explicó que la edición del material fue posible gracias a convenios gestionados previamente con ministerios del Gobierno provincial.

Los libros entregados abordan áreas clave como la geología, geofísica, biología y astronomía , con la particularidad de haber sido escritos y desarrollados por profesionales e investigadores de la propia Facultad de Ciencias Exactas.

Entre los títulos de divulgación científica distribuidos se destacan:

Observando el Cielo desde San Juan

Atlas de Minerales Formadores de Mena en San Juan

Los Reptiles de San Juan

Guía de Plantas de Usos Múltiples del Monte Sanjuanino

Arañas, Alacranes y Mosquitos de Importancia Sanitaria en San Juan

La Biodiversidad del Parque Provincial Ischigualasto

¿Por qué suceden los Sismos en San Juan?

Conceptos básicos y consejos de prevención

Aves de mi Ciudad. San Juan, Argentina

El impacto en las aulas: incentivar la lectura

Para las escuelas receptoras, este material representa una herramienta clave para actualizar sus bibliotecas con contenido adaptado a la realidad regional. Jorge Bellino, docente de la Escuela Agrotécnica Profesora Ana Pérez Ciani, del departamento 9 de Julio (institución que cuenta con una matrícula de 300 alumnos y una formación técnica de siete años), valoró enormemente la iniciativa.

Bellino señaló que el gran desafío actual de la docencia es volver a incentivar el hábito de la lectura en los jóvenes. En ese sentido, detalló que en su escuela implementan momentos de lectura comprensiva dentro de las horas de clase para fortalecer esta práctica, por lo que contar con bibliografía especializada y local resulta un incentivo fundamental.

Instituciones beneficiadas por la UNSJ

En esta oportunidad, recibieron sus ejemplares representantes de las siguientes comunidades educativas y organizaciones:

Colegios y escuelas secundarias

Colegio Provincial de Santa Lucía

Escuela Secundaria Cacique Angaco

Colegio Barrio Frondizi

Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

Colegio Saint Paul

Colegio Madre Mazzarello

Colegio San Francisco de Asís

San Vicente de Paul

Colegio Nuestra Señora de Andacollo

Colegio Pérez Hernández

Escuelas técnicas y agrotécnicas

Escuela Agrotécnica Doblas

Escuela Técnica N°1 Albardón

Escuela Agrotécnica Ana Pérez Ciani (9 de Julio)

Instituciones civiles