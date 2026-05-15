La UNSJ se alista para la Feria Educativa con más de 60 propuestas para los alumnos sanjuaninos

El próximo 27 y 28 de mayo se estará llevando a cabo la Feria Educativa de la UNSJ. Todos los detalles sobre la nueva edición que espera superar la convocatoria del año pasado.

Un clásico de la UNSJ es la Feria Educativa, el evento que reúne todas las propuestas educativas que tiene la casa de altos estudios en un solo lugar. Además de las carreras de grado que se dictan en cada unidad académica, se estará compartiendo información sobre todas las áreas y servicios que forman parte de la comunidad universitaria en San Juan.

La Feria Educativa se llevará a cabo a fin de mes en el CUIM de la universidad, ubicado en Rivadavia. Las 62 carreras que tiene la UNSJ serán parte de la muestra, con presencia tanto de docentes como de alumnos que le explicarán a cada asistente los pormenores de cada profesión, sus campos laborales y cómo es la vida académica universitaria.

Laura Garcés, secretaria de Extensión Universitaria, detalló en diálogo con DIARIO DE CUYO que las expectativas para la edición que se viene de la feria son más que altas, debido a la realidad que atraviesa tanto la UNSJ como todas las universidades públicas del país. “Esta feria, como todas las actividades, se dan en el marco de un momento muy crítico, en el que estamos en lucha y eso también hay que decirlo. De todas formas en estos momentos de crisis es cuando quizás recibamos más estudiantes con muchas dificultades, por eso es tan importante el tema de las becas y el comedor”, detalló la funcionaria.

Durante la edición del 2025 se recibieron alrededor de 8.000 alumnos del nivel secundario de distintos puntos de la provincia. Para este año esperan estar sobre ese número e incluso ampliarlo. Es por ello que desde la UNSJ se está articulando con el Ministerio de Educación para que se autorice a los alumnos del último año de secundario a que asistan a la feria para conocer las distintas propuestas que ofrece la educación superior gratuita.

Además de los stands de cada facultad con sus respectivas carreras, habrá presencia dela Secretaría de Bienestar Universitario con todos sus servicios y la exhibición de algunos de los deportes que se pueden practicar en la universidad. También la Dirección de Psicología, la Federación Universitaria, la Oficina de Género, la Oficina de Discapacidad y la Editorial de la UNSJ entre otras reparticiones serán parte de la feria.