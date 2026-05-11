Vóley para Todxs, el primer equipo mixto y LGBTIQ+ de San Juan que gana terreno en la UNSJ

Por primera vez en su historia, la UNSJ cuenta con un equipo de vóley mixto y LGBTIQ+ dentro de lo que es la oferta deportiva. Abierto a toda la comunidad, la propuesta invita a compartir un momento de entrenamiento y recreación en un ámbito sin violencia ni prejuicios por la orientación sexual y/o identidad de género.

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Gema Mulet, profesora universitaria, es quien está detrás del proyecto "Vóley para Todxs". En diálogo con DIARIO DE CUYO comentó que todo comenzó a inicios del 2024, cuando fue convocada por un grupo de sanjuaninos que buscan entrenadora para la conformación de un equipo mixto de vóley. “En ese momento no teníamos espacio para entrenar ni pelotas, pero nos pusimos de acuerdo y comenzamos a entrenar en el Parque de Mayo”, comentó Mulet.

Gestiones de por medio permitieron que el equipo entrenara en el Complejo La Superiora, ampliando así la convocatoria, pero por diversos motivos no pudieron continuar en el espacio de Rawson. Sin saberlo, se estaba allanando el camino para arribar a la casa de altos estudios.

Gema, como docente universitaria, formó parte de una capacitación que tuvieron sobre la Ley Micaela, y uno de los objetivos de la formación era el desarrollo de proyectos con perspectiva de género a aplicar en la comunidad educativa. Fue así que, adaptando la idea original, la sanjuanina presentó la propuesta que no solo tuvo el Ok esperado, sino que además contó con una fase de prueba durante el 2025 más que exitosa.

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“La verdad es que despertó el interés de muchas personas y este año buscamos consolidarlo. La idea es que algún día puedan darle horas al proyecto para que quede establecido. Esa es nuestra meta”, precisó Gema.

Coordinación integral, cero tolerancia a la violencia y contención más allá del vóley

“Se promueve como un ambiente deportivo libre de discriminación, generando a través del vóley condiciones de igualdad y equidad. Es un espacio abierto para jóvenes y adultos, con el objetivo de integrar distintas identidades, sin dejar de ser un lugar seguro”, detalló Emilia Sánchez, integrante del equipo de comunicación de Bienestar Universitario.

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El equipo de trabajo, encabezado por Gema Mulet, está conformado además por la psicóloga Eugenia Olivera y por la ayudante Victoria Camargo. Actualmente el grupo está integrado por unas 40 personas y si bien los encuentros se realizan con un perfil recreativo y participativo, la intención es consolidar en el futuro el formato mixto a nivel provincial para el desarrollo de instancias competitivas.

Vóley para Todxs, la nueva propuesta universitaria que suma cada vez más adeptos

Si bien la convocatoria es para mayores de 16 años en adelante, Gema destacó que no hay un límite en torno a la edad, ya que el espacio propicia ser un ambiente de puertas abiertas que busca, entre distintos motivos, sanar un poco generando contención a través del deporte.

Los entrenamientos son los martes y jueves, de 21 a 22:30 horas en el Playón del Complejo Deportivo El Palomar, con la posibilidad de tomar una primera clase sin compromiso. La intención es precisamente que la persona pruebe el deporte si nunca lo practicó, conozca el grupo y pueda libremente elegir si se desea o no ser parte del espacio.

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En el caso de no ser miembro de la comunidad universitaria los interesados solo deberían hacerse socios deportivos, acercándose por la Secretaría de Bienestar Universitario, que se encuentra en el El Palomar (25 de mayo 1920 oeste).

La iniciativa representa un logro para la comunidad LGBTIQ+ de San Juan, ya que es conocido que la práctica del cualquier deporte, como sucede en distintos ámbitos, no suelen ser espacios de tolerancia para miembros de la comunidad que encuentran tolerancia a la hora de ser parte. Para conocer la actividad del primer equipo de vóley mixto y LGBTIQ+ se pueden seguir sus redes sociales @voleyparatodxs.sj